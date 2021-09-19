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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許智傑主張先申請加入CPTPP 　核食等爭議事項擱置再討論

▲▼「CPTPP 中國虎視眈眈 台灣仍在牛步 申請加入要搶快」記者會 邱志偉 許智傑。（圖／邱志偉國會辦公室提供）

▲民進黨立委許智傑、邱志偉日前召開「CPTPP中國虎視眈眈，台灣仍在牛步，申請加入要搶快」記者會。（圖／邱志偉辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

中國商務部日前宣布，中國正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。對此，民進黨立委許智傑認為，CPTPP今年由日本輪值主席，美國總統拜登政府也可能重回，這對台灣是一大利多，台灣不該因為核食議題就自我設限，應該先申請加入，針對爭議事項可以擱置再討論。

中國商務部16日宣布，商務部部長王文濤已向紐西蘭提交中國正式申請加入CPTPP的書面信函，兩國的部長還舉行了電話會議，就中方正式申請加入的有關後續工作進行了溝通。

許智傑19日受訪時表示，自己前幾天才與民進黨立委邱志偉召開記者會，就是擔心中國率先進入CPTPP，將會阻礙台灣進入區域貿易組織的路，呼籲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌指示經貿談判辦公室「不能再拖了」，應該儘速提出申請。

許智傑認為，今年的CPTPP由日本輪值主席，是台灣加入的利多之年，台灣不該因為核食議題就自我設限，應該先申請加入，針對爭議事項可以擱置再討論，像是汶萊和馬來西亞也是先加入，相關修法仍在協商進行中，台灣可以比照辦理。

許智傑指出，拜登政府有可能重回CPTPP、重新取得領導角色，這對台灣是一大利多，也是延續美中貿易戰的區域組織版圖，尤其歐美等民主國家也都注意到，中國控制世界許多組織的行為，因此現在更加提防中國。

許智傑也說，希望美國、日本也要守住CPTPP的大門，避免變成下一個區域全面經濟夥伴協定（RCEP），成為中國控制的旗子。

事實上，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在2017年退出TPP後，以日本為首的11個國將此協定改組為CPTPP。

根據公開資訊，CPTPP的簽署國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等11國，約5億人口，生產總額達11兆美元，約全球GDP的13.1%。

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