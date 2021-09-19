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炒作TDR套利4.9億！連一鮑魚前老闆變炒手判18年　8千萬交保

▲▼連一鮑魚官網。（圖／資料照）

▲連一鮑魚前老闆鍾文智因炒作TDR遭判刑18年。（資料照／取自連一鮑魚官網）

記者陳羿妏／台北報導

連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智2015年炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR（存託憑證）遭判刑1年8月定讞，隔年又因炒作歐聖等6檔TDR遭起訴。台北地院審理後，認定鍾文智炒作歐聖等5檔TDR，獲利4.9億餘元，依違反《證券交易法》判刑18年，另啟動防逃機制，裁定鍾8000萬元交保，且每周三天必須赴派出所報到。同時間，法院將同為共犯的寶來證券（現合併為元大證券）前副總王永順判刑9年、前協理何國威4年8月、前組長陳志偉10月、前總經理白文仁則無罪。

據了解，鍾文智2015年因利用人頭帳戶，炒作新加坡「聯合環境技術公司」在台發行的TDR（存託憑證），遭判刑1年8月定讞，結果入監前夕竟落跑遭通緝，冒用他人護照貼上自己照片，潛逃出境4次，2017年1月13日五度冒用，出境時當場被逮，立即發監服刑。事後，台北地院另依違反護照條例，將鍾判刑4月，得易科罰金12萬。

2018年12月，鍾文智假釋出獄，但因炒作歐聖等6檔TDR，於2016年遭起訴，尚未結案，台北地院裁定他5000萬元交保，限制出境、出海與住居，並且每晚到派出所報到。

對此，針對2016年起訴一案，判決指出，鍾文智2010年1月4日起至4月12日，為了製造歐聖TDR（存託憑證）交易活絡表象，以高買低賣、相對成交方式，操弄價格，使歐聖TDR，漲幅40.39%，期間獲利達6269萬2360元；接著同年9月8日至10月18日再以同樣手法，操控揚子江TDR價格，賺進1億9864萬3950元。

此外，鍾文智2010年間也與當時的寶來證券的前副總王永順、前協理何國威、前組長陳志偉、前總經理白文仁等人約定好，以人頭帳戶超額配售，超級、明輝、特藝TDR價格，經連續拉抬再倒貨，炒作後，這三檔分別獲利9591萬7250元、67萬8600元、1億3648萬2600元。

然而，鍾文智為隱匿操縱TDR價格的不法犯罪所得，竟協請營業員將款項分別匯入人頭帳戶裡，王永順、何國威以及陳志偉則配合隱匿，此舉被法官認為是洗錢。

如今，歷經5年審理，台北地院依違反《證券交易法》，將鍾文智判刑18年，並裁定8000萬元交保，且每周三天必須赴派出所報到。另外，針對共犯，寶來證券（現合併為元大證券）前副總經理王永順判刑9年、前協理何國威4年8月、前組長陳志偉10月、前總經理白文仁則因無積極證據證明，故判無罪。

據悉，鍾文智算是業界傳奇人物，出身屏東的他沒有高學歷，投入股市後，專攻TDR賺進大把鈔票，連「日盛小史」史金生都曾掏錢請他操盤；此外，他不但擁有上億豪宅，還多角化經營，跨足餐飲界，經營連一鮑魚也闖出一片天，不料，卻身陷炒股案，還遭到判刑。

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