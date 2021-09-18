鄧佳華遭嗆「中國台灣暴牙佬」！他9字高EQ神回網讚爆：變聰明了

▲鄧佳華到連千毅公司上班後，頻頻引發話題。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

網搜小組／閔文昱報導

「FBI帥哥」鄧佳華11日正式到連千毅的公司「海皇水產」任職，但因為害怕摸蝦而卡關；連千毅在得知後主動聯繫，讓鄧佳華改做直播小幫手，引發不小關注，不過人紅是非多，鄧佳華17日分享一則疑似大陸網友留言「你這個中國台灣暴牙佬」。對此，他以高EQ一句回擊，讓不少網友狂讚「變聰明了哦」。

鄧佳華17日在臉書曬出截圖，只見一名粉絲留言開嗆，「台灣是中國的，你這個中國台灣省暴牙佬！」對此，鄧佳華則回應，「這真的太口不擇言了。」文章曝光後，許多網友紛紛笑回，「可是我笑了欸，拍謝」、「不道歉就吻他」、「他不知道佳華哥其實是我們台灣製造最強的生化武器」，另外也有粉絲認為、「佳華確認變正面無誤」、「變聰明了哦」。

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▲鄧佳華一句神回脫序粉絲的謾罵留言。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

事實上，鄧佳華日前再爆失業時，蝦皮小編就曾開酸「為什麼～全世界的業我都失一遍」，在與網友互動時，還表示「他會怕蝦，可能沒辦法QQ」，引發上百網友按讚朝聖，讓鄧佳華忍不住截圖發文，以「口不擇言」4字回擊，掀起討論。

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