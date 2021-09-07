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穿火辣洞洞裝出席喪禮！她曬照喊「爺爺會挺我」被罵翻

喪禮,禮儀師,殯葬業。（圖／達志影像／示意圖）

▲參加葬禮需有合宜的穿著。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者黃品臻／綜合報導

每個人都有穿衣的自由，但在不同場合穿著「合適」的服裝也很重要。外國一名女子日前在臉書曬出自己的穿搭照，只見她身穿一件火辣的貼身洞洞裙裝和絲襪，脖子上還加了項圈裝飾，還表示她這身裝扮是要出席爺爺的葬禮，讓網友看了都傻眼，痛批她不懂得尊重別人，還對爺爺非常失禮。

據英國媒體《每日鏡報》（The Mirror）報導，外國論壇Reddit近日有張截圖引起熱議，一名女子穿著一件相當貼身的漁網短裙，下身搭配黑色絲襪，脖子上還戴著項圈，十分火辣，看起來像是要去夜店或派對的打扮，但仔細一看，女子附上的貼文上竟寫著，這是她要去參加爺爺葬禮的穿搭，她更寫道，「我完全不在乎別人怎麼看我，因為即使是在這悲傷的最後一日，我也有權利順著我的感覺打扮，而且我知道如果我爺爺還在世，他也會同意我這麼穿。」

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▲女子表示，要穿漁網短裙、脖子戴項圈出席爺爺喪禮。（圖／翻攝自Reddit）

這篇貼文發布後，有覺得女子穿著不合適的網友留言表示，「我明白你在說什麼，但有時你必須考慮到人們的意見和感受，人們到那裡是要對你的爺爺表達尊敬之意，你真的覺得讓大家在已經如此悲傷的場合又感覺不舒服是件好事嗎？」

不過女子非但不領情，還留言回嗆網友說，「這個日子跟別人的感受無關，是跟我的爺爺有關，而且你為什麼要跑來留言，我根本不認識你。」

貼文截圖被轉傳後也引發網友們的批評聲浪，紛紛留言，「為什麼你會覺得你爺爺會同意？」、「嘴裡說著不在乎別人的想法，卻覺得有必要發文向全世界說這件事」、「試圖要跟無法為他人著想的人講道理是毫無價值的」、「她很明顯是想要引起別人注意」、「人們最近真的越來越不懂的『尊重』二字了」。

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