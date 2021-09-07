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男帶「媽媽骨灰」來約會！餐後傳「1句話」她嚇瘋...直接斷聯

▲▼約會。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女網友約會卻遇到奇耙對象。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

現代人常會使用交友軟體來尋找對象，若聊得來也會進一步約見面以認識彼此。就有一位外國女網友分享，表示自己與在「Tinder」上認識的男網友約出來見面，沒想到對方竟帶了「意想不到的驚喜」赴約，約會的最後還留下一句話，讓她瞬間發毛，決定再也不聯絡。

一名女網友在國外論壇Reddit上發文分享，指她在交友軟體Tinder上認識了一個男生，兩人的聊天過程一切順利，有許多共通點，也有類似的目標。原PO寫道，「她的照片很可愛，而且他住的也不遠，一且看起來都很好。」

鑑於兩人對彼此都有好感，原PO決定邀請對方到家中，打算在後院來個簡單的燒烤派對，沒想到約會當天，男方大遲到，還詢問原PO是否真的確定要他過去，原PO僅是覺得對方可能因為緊張，便沒有多說什麼要他趕緊過去。

男方一到現場後，本人與交友軟體上的照片差異極大，原PO對此也沒有過多反應，但男方一到現場，便開始向原PO哭訴自己的家庭環境有多淒慘，而且後來拿出來的食材也只有他自己的份，一系列行為已經讓原PO很傻眼。

更奇耙的是，兩人坐下來吃飯時，男方從口袋裡掏出了一個大約2英寸高、上面裝有軟木塞的瓶子，裡面裝滿了黑色粉末，原PO起初以為男方是不是要噴什麼東西或有情趣地做點沙畫，沒想到男方卻一臉淡定地說，「喔！我想把你介紹給我媽媽」，示意瓶子裡裝的是他媽媽的骨灰。

▲▼ 陶罐,陶甕,罐子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男方第一次約會竟帶著媽媽的骨灰赴約。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

不僅如此，男方還表示，「我喜歡帶她參加我生命中的任何重要活動，在我戴的項鍊和戒指上都有她的骨灰，這個半袖紋身也是送給她的」。原PO雖然對這樣的紀念方式表達尊重，但仍然不能接受把媽媽骨灰帶到第一次約會現場的行為，隨後以還有一些工作沒完成為由，草草結束了兩人的第一次約會。

沒想到男方後來還傳了一則訊息給她，內容提及希望下次再約，「我媽媽真的很喜歡妳，我迫不及待地想見到妳」，她一看完這句話，嚇得渾身雞皮疙瘩再也不敢恭維，向對方強調「對他和他母親都沒有感覺！」

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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