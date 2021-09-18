自爆靈魂出竅！日女學霸「睡公主病」狂睡1星期　變成另一個人

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／香港01

大家身邊有沒有朋友非常嗜睡，整天都沒無精打采，身體一碰到床褥便能秒睡，好像永遠都不會失眠！如果出現異常症狀，請不要以為是懶惰性格而置之不理，因為這可能是每100萬人當中只有1至2個人患有的「睡公主病」。日本就有一名女高中生受這個病影響而不能專心學習，甚至在床上昏睡了整整一個星期，更有靈魂出竅的奇異現象發生，快看看自己有沒有出現這個病的徵兆吧！

日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》介紹了一名患有稱為「睡公主病」的女高中生，她在中學生3年級的某個早上突然病發，不論母親怎樣叫也叫不醒，一直睡到中午，整天只有吃飯和上廁所時清醒，其餘時間都抵抗不住睡魔，躺在床上不斷睡覺。最奇怪的是，少女本來是個勤力讀書的學霸，甚至會為了做功課和準備測驗而通宵溫習，到底為什麼她會變成這個樣子？

原來少女在病發的一個星期前，曾經出現喉嚨痛、鼻塞和連續多天發高燒。痊癒後回到學校上課時，打開書本卻發現突然看不懂自己擅長的英文，而且雙手連握筆的力氣也沒有，不斷手震。回家後，強烈的睡意便突然襲來，甚至在吃飯時拿著飯碗睡著，讓父母非常擔心，急忙帶她去看醫生，可是情況並沒有好轉。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

然而，這些症狀只維持了1至2個星期，當她精神奕奕地回到學校時，性格好像變了另一個人，本來文靜內向的少女變得喋喋不休，但她的內心卻不斷懷疑自己「我到底在做什麼？這根本不是我！」就好像靈魂出竅一樣，正常的自己看著失控的自己，非常詭異。少女的校園生活受到極大影響，雖然在朋友和家人的幫助下成功考入高中，但不久3星期便因為抵不住睡意而被迫退學。

母親為了拯救女兒，四處尋找名醫和治療方法，最後發現少女是患上了「嗜睡症」，又名為「睡公主症候群」！這是一種非常罕見的病，100萬人當中只會有1－2名患者，而且80%的患者都是10歲至20歲的年輕人。他們發病的契機通常是感冒發燒，之後會出現意識模糊、分不清現實與夢境、長時間處於渴睡狀態等症狀，而且沒有徹底根治的方法，只可以等待成長後慢慢好轉。而這名少女現在已經是23歲的大學生，雖然每年仍然會發病1－2次，不過也總算能夠回到正常生活！