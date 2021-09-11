打完AZ「頭+牙齒+眼睛」虐痛17hrs　妹子哭沒親友：出事沒人知

▲原PO打完AZ，頭痛牙疼長達17小時！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

AZ疫苗持續施打中，但不少人哀號痛到像被車撞到！一名女網友討拍，AZ接種完後都沒事，但第8小時各種疼痛，光是一顆頭就有牙疼、眼睛痛與發燒的崩潰狀況，且虐痛時間超過17小時，偏偏只有一個人住，完全沒有親友在旁照料關心，讓原PO感慨「出事也沒人知道...覺得好孤單好難受。」

一名網友在PTT的WomenTalk板上哀號，打完AZ疫苗，第8個小時副作用開始作用，「眼睛痛、牙痛、頭痛、全身痠痛、低燒」，原PO只能無助躺在搖滾區，結果熬到第25小時，症痛卻沒有絲毫緩解。

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原PO委屈討拍，本以為身體挺得過去，但整個身體超難受，「還是爆哭了...身邊沒有家人朋友可以幫忙，出事也沒人知道，吃了普拿疼但還是很痛，覺得好孤單好難受。」

底下網友也著急回應，「獨居生病又痛這時候就很難過」、「疫苗認證的年輕人，不會比生理痛更痛的」、「真的不要一個人時打AZ，出事了沒人救得了你」、「試試多喝稀釋的運動飲料」、「真的，為什麼全身這麼痛 連牙齒都好痛」、「真的不行就（上網）再回報一下，附近鄉民可以互相幫忙的」。

許多過來人分享各種難熬經歷，「我是打完30分鐘就開始發燒了，第12小時開始『極痛苦』， 第30小時左右突然完全就沒事惹」、「我骨盆超痠痛、頭痛、發燒，真的很不舒服」、「昨天下午打AZ，晚上就先腹瀉、低燒，今天施針處痛、頭痛、腹痛，下午開始關節痛。其實都沒很痛，就是隱隱約約不舒服」、「大概打完第三天會整個復活，如果高燒不退要看醫生」、「我12小時後，開始發燒到39.2度，全身像被車子撞到一樣，持續3天」。

▲網友擔心不已！（圖／翻攝PTT）



最近一名Dcard女網友也分享「19歲打AZ後24小時全紀錄」，約莫12小時後開始有猛烈的不舒服情況，當晚10點40分，以及隔天凌晨1點半、2點半都讓她感到超痛苦，「很像被車撞完後的那種全身痠痛、發燒的情形，很難睡著、睡好」，不過吃了退燒藥以後，就緩解許多。

而另一則報導中《時間到就開始發燒！鄉民打完AZ「1時間點」瞬間虐全身：真的準時》，文中提到，有不少人接種第一劑AZ後，出現了發燒、全身痠痛的副作用，其中，多數網友都說打完12小時以後，就會身體不適，是個明顯的分界點。