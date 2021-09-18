亞泥敗訴卻可繼續採礦　林淑芬轟《礦業法》霸王條款「還不修法？」

▲民進黨立委林淑芬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

亞洲水泥公司在花蓮縣的大理石礦採礦權獲延展20年，引發當地部落反彈，太魯閣族部落居民以違反《原住民族基本法》為由提出行政訴訟，最高行政法院16日宣判駁回亞泥上訴，確定撤銷，然而因亞泥目前仍在「申請展限狀態」，採礦程序無需停工。對此，民進黨立委林淑芬18日怒批，《礦業法》霸王條款讓採礦權許可展延多必須「萬年許可」下去，怎麼會有這麼爛的法律？呼籲儘速修法。

經濟部核准亞泥花蓮新城礦區礦權展延20年至2037年，引發當地太魯閣族居民不服興訟，一審法院認定未踐行《原住民族基本法》諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分，亞泥提上訴，二審駁回上訴而確定。然而，因為依照《礦業法》第13條規定，亞泥目前仍處在「申請展限的狀態」，採礦程序皆能正常進行，無需停工。

現行《礦業法》第13條規定，採礦權以20年為限，期滿前1年至6個月間，得申請展限；每次展限不得超過20年，採礦權者經依前項規定為展限之申請時，在採礦權期滿至主管機關就展限申請案為准駁之期間內，其採礦權仍為存續。

對此，林淑芬今天發文怒批，這麼爛的《礦業法》，政府給礦業權者挖礦的特許權，只要年限到了，法律規定業者申請展延時，還可以繼續挖，法律規定展延不通過，政府要編列預算補償業者採礦設備的投資損失，那政府幾乎是只能選擇讓展延通過？

林淑芬稱，這部《礦業法》等於擁有的「霸王條款」之一，只要採礦權許可一次，大部分的展延都必須萬年許可下去，怎麼會有這種法律？（第五屆的立法院故意修成這樣的）這樣立法院還不修法？

時代力量立委陳椒華也呼籲，請經濟部6個月內決定不予展限亞泥的採礦權，讓亞泥就不能繼續採礦，或是本會期立法院經濟委員會排審《礦業法》修法並通過，修正沒有礦權者不但仍可繼續挖礦的荒謬現象，請行政院應儘速提出修法，落實總統蔡英文《礦業法》修法的承諾。

台灣民眾黨立委蔡壁如則表示，希望行政院要趕快提出《礦業法》修法版本加速審查，上一屆立法院《礦業法》修法主要卡在原住民諮商同意權，怎麼做都沒有共識，現在法院認證要做，行政部門就趕快提案，不要再拖了。

立法院現有朝野立委分別提出的8個《礦業法》修法版本，包括民進黨陳亭妃、陳瑩、陳歐珀、林淑芬、鄭運鵬、賴瑞隆，以及時代力量黨團和台灣民眾黨團所提《礦業法》修正草案，目前均已付委。