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15歲男孩想量GG長度　醫從尿道拔出整綑USB線

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲整條USB傳輸線卡在男孩體內。（圖／翻攝自推特）

記者崔子柔／綜合報導

《泌尿科病例報告》（Urology Case Reports）指出，英國一名15歲男孩為了測量自己的下體長度，竟將整綑USB傳輸線從尿道塞進體內，無法自行取出，最後由醫師進行手術解決，不過未來可能出現尿道損傷、反覆感染的後遺症。

根據《紐約時報》報導，該名男孩多次想自行取出未果，直到開始出現大量血尿，他才由家人協助送醫。急診室醫療人員透過X光片發現，傳輸線的位置無法用一般工具移除，立刻讓男孩轉至倫敦大學學院醫院（University College Hospital London）治療。

男孩當時要求媽媽離開檢查現場，才坦承說是好奇自己下體長度，所以將傳輸線從尿道插入測量。因為傳輸線頭尾都有超過1公分的金屬接頭，無法從尿道取出，最後醫師透過手術將男孩的陰莖、陰囊周圍肌肉切開，再將接頭剪斷後取出，才順利將剩下的線從尿道拉出體外。

雖然男孩術後沒有出現任何異狀，第2天就出院，2週後回診也沒有問題，不過男性醫學顧問醫師阿姆（Amr Raheem）表示，將異物插入私處可能引起一系列的併發症，包括尿路損傷、尿道反覆感染等，並提到透過社交媒體傳播，越來越多人開始從事這類行為，「聽起來是種奇怪的傾向」。

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