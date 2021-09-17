阿姨出事了！女駕駛遭攔查「不敢看警」...一查竟是「四條通」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名穿著時尚的女子因為駕車過程當中十分可疑，被員警攔下，她跟員警對到眼神的時候立刻轉頭，員警透過小電腦查詢之後，才發現這名女子竟然是「四條通」，其中還有是竊盜通緝，原來這名女子為了愛美，經常在超商、藥妝偷竊化妝品。

▲這名女駕駛形跡可疑遭攔查，結果竟然是通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

留長髮的林姓女子下車時，只見她身材曼妙、穿著時尚，看不出年近40歲，員警還以為她是嫩妹，詢問過程中，林女不敢跟員警對到眼，實在是很怪，所以員警特別用小電腦查詢，這才發現她竟然是四條案件的通緝犯，分別有竊盜2件、毒品以及詐欺，必須要發監執行。

▲高雄市保大員警查獲一名長髮妹，但她卻身背4起通緝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市保大員警查獲一名長髮妹，但她卻身背4起通緝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來這名林姓女子因為太愛美了，又沒有錢購買化妝品，今年3月7日在一家統一超商偷走「珍珠光安瓶氣墊粉餅組合」、 輕雙層假睫毛等物品，當場被抓，不過她沒有因此就收手，10天之後又到鳳山一家眼鏡行偷走價值近1萬元的雷朋眼鏡；她被通緝的案件是在去年9月在全家超商偷竊化妝品，雖然她都辯稱有服用藥物，才導致自己有偷竊的行為，不過法官都不予採信。

林姓女子分別為高雄地檢署發佈1起毒品通緝、2起竊盜案以及橋頭地檢署的詐欺通緝，共計四案須入監執行5個月徒刑，現在全案分別解送高雄、橋頭地檢署歸案執行。