昨增2人疫苗接種死亡通報！　打AZ後82～87天發生

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布最新疫苗不良事件通報，昨新增71件，有40件非嚴重，2起死亡案例，年齡皆是72歲，在接種疫苗後82到87天發生。

有關疫苗安全性不良事件通報，指揮中心發言人莊人祥提到，昨天有新增71件不良事件通報，有40件非嚴重、2起死亡，還有29件的其他疑似不良事件。他說明，2例死亡是AZ疫苗接種後發生不良事件，年齡都是72歲，時間落在接種疫苗後82至87天間發生。