清晨收面試簡訊！求職妹嚇壞「覺得被監視」：還狂打13通電話

▲一名女網友開啟履歷找工作，卻收到奇怪的面試邀約。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）



記者郭卉寧／綜合報導

不少人都是透過求職網站找工作，而業者也會在上面列出職缺條件及待遇，以此尋找合適的人才。不過，有一名女網友表示，最近因為想換工作，重新打開求職網站的履歷，沒想到清晨卻收到沒有署名公司的面試邀約，且簡訊內容更是令她嚇壞直呼，「覺得被監視！」

原PO在《Dcard》發文指出，自己已經5、6年沒使用求職網站，最近因為想換新工作，而重新開啟平台上的履歷，結果卻在清晨5點多收到一封面試邀約，但對方並沒有署名公司，也沒有寫出面試職位，內容僅寫著，「看到妳都沒睡認真的找工作，目前時間稍早，請問今天何時方便與妳聯絡」，讓她覺得很奇怪，而且也有被監視的感覺，於是決定直接忽略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼原PO收到沒有署名的面試簡訊，還收到好幾通未接來電。（圖／翻攝自Dcard）

不過，更詭異的是，當天下午原PO又收到好幾通未接來電，「我不喜歡接未顯示電話，所以也忽略，沒想到忽略一通，他又打一通，結果竟然連續打來13通！」讓她嚇得立刻隱藏履歷上的電話，「才開第一天就遇到那麼多奇葩事情，真的快嚇死，想問大家會開起電話，讓公司看到嗎？」

貼文發出後，引來不少網友回應，「正常公司不會這樣邀約面試」、「就直接封鎖＋黑名單他囉，可能你太漂亮，被盯上，只能說你比較衰」、「千萬不要去，太奇怪了！而且為什麼他會知道你都沒睡…看能不能跟求職網反應，真的是被奇怪的人盯上」。

另外，也有人提供解方，並說明應顯示電話的原因，「這種不用理他，有的人專門騷擾人，但電話必須要開，不然人資打給你，不在就尷尬了，怕騷擾可以關履歷，全部自己投也是一種方式」。