LIVE／幼兒園群聚33確診「感染Delta +5 」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土及6例境外移入；另確診個案中無新增死亡。今日2例本土都在台北市，新北市無新增案例，市長侯友宜召開疫情記者會說明最新疫情，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

新北幼兒園群聚關連個案維持33人，指揮中心發言人莊人祥稍早公布最新定序結果，新增5人感染Delta變異株，包含2名幼兒園學童，另有同住家人爺爺、外婆，父親。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

今天起開放7月9日前已接種第1劑75歲（含）以上長者接種第2劑莫德納疫苗，由各縣市政府造冊通知施打，侯友宜上午受訪時表示，新北分配到4.5萬劑莫德納疫苗，若有不足的，會再跟中央協調、溝通。

針對今日疫情，指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16226為70多歲女性，9月15日因其他原因就醫採檢，於今日確診；目前匡列接觸者1人，列居家隔離，餘匡列中。案16227為20多歲女性，9月15日因陪病需求採檢，於今日確診；目前匡列接觸者8人，列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增６例境外移入個案，為３例男性、３例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國(案16228、案16230)、印尼(案16229、案16233)、立陶宛(案16231)、馬來西亞(案16232)入境，入境日介於9月3日至9月15日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。