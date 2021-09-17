蔬果發芽不能吃？營養師：4種食物長芽更營養

▲食物發芽後，有的變得更營養，也有的對身體有害。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

蔬果放久發芽，到底能不能吃？想必是不少人心中的疑問，營養師高敏敏讓你用一張圖就能看懂，有些有毒不能吃，有些發芽後，營養價值反而更高。

高敏敏在臉書PO出自製圖表，清楚列出10款會發芽的食物，並且分成3大區，第1種紅區，就是發芽後就不能吃的蔬菜，主要為馬鈴薯，第2種黃區，發芽後要儘速吃完，像是蒜頭、薑、地瓜、芋頭、花生，最後則是綠區，發芽後不但可以吃，而且更營養，包括黃豆、綠豆芽、豆苗、芽菜。

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▲營養師列出10種常見的發芽食物。（圖／取自高敏敏臉書專頁）



【紅燈區】不能吃！有毒素！

✔馬鈴薯：發芽會產生大量有毒生物鹼，吃了可能會噁心、嘔吐、頭暈痛、腹痛、拉肚子等急性中毒，不要以為切掉就沒事了，去除發芽或高溫加熱毒素還是在！

【黃燈區】儘速吃完，營養降低中！

✔大蒜：大蒜會因為發芽導致抗氧化營養價值降低，但還是可以食用的。

✔薑：發芽的薑不會產生有毒物質，薑及長出來的芽薑都可以食用。

✔地瓜：地瓜即使發芽了也含有膳食纖維，只是口感不佳，建議平常適量購買、不要放到發芽，才品嚐地瓜的美味。

✔芋頭：芋頭發芽是可以吃的，也建議可以擺放在陰涼處，或是用報紙先包起來，放進冰箱延長保存期限。

✔花生：花生發芽仍然可以吃的！但要注意的是花生很容易因保存不好長黴菌，甚至產生強烈的致癌物質-黃麴毒素會傷害肝細胞！所以發芽後可以食用，但若發霉、有油耗味變質就不要吃了。

【綠燈區】發芽後更營養！

✔黃豆：黃豆發芽會使維生素A、B群、C、E含量大幅增加，還能幫助減緩脹氣、幫助消化。

✔綠豆芽：綠豆本身就含有豐富的維生素、礦物質，而發芽後更會增加綠豆所沒有的維生素C。

✔豆苗：有豐富的膳食纖維和胡蘿蔔素 很推薦大家多攝取。

✔芽菜：芽菜像是有綠豆芽、豌豆苗、苜蓿芽等，除了熱量低，還富含膳食纖維，建議可以跟其他蔬菜做成沙拉、手卷或打汁。

高敏敏指出，其實很多食物擺放久了，發芽很正常，但是要分辨清楚是會變得更營養，還是會產生毒素，也建議不管是什麼食物，都在新鮮的時候吃完，才能獲取更完整營養素喔。