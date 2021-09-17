青少年下周開打BNT　家長可請防疫照顧假、雇主不得拒絕

▲德國BioNTech新冠疫苗，BNT疫苗。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

BNT疫苗即將在22日開始施打，此波將開放12歲以上、18歲以下的青少年接種，隨著施打年齡層往下拓展，國內的防疫網絡將更趨完善。北市勞動局17日提醒，若施打疫苗後發生不良反應，北市勞動局長陳信瑜表示，家長得以申請防疫照顧假，且雇主應准假、不得視為曠工或以其他假別等不利處分。

為降低感染風險，並讓整體防疫更加完善，衛福部及教育部規劃共同為年滿12歲至未滿18歲的青少年，進行疫苗接種服務。北市勞動局長陳信瑜表示，若施打疫苗後發生不良反應，家長得以申請防疫照顧假，且雇主應准假、不得視為曠工或以其他假別等不利處分。

依據教育部9月6日通函，此次接種疫苗對象為全國國中、高中、五專前3年及9月1日前滿12歲國小學生，包含特教學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外台校、外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制。針對上開接種Covid-19疫苗之青少年，自接種當日起算3日如發生不良反應得申請疫苗假。

陳信瑜說明，學童請疫苗假期間，包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童的人，如有親自照顧學生的需求，其中1人得申請防疫照顧假，且雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或予不利的處分。

陳信瑜也表示，家長除得請防疫照顧假外，也可選擇請家庭照顧假、特別休假或事假以為運用，雇主不得要求先請完家庭照顧假或其他假別，才可請防疫照顧假。