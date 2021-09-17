遊戲點數引誘7少年拍裸照+摸下體　變態男下場出爐

▲南投一名陳姓男子自2013年起，引誘或以提供網路遊戲點數作為代價，只是未成年少年拍攝裸照或供其撫摸下體。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

南投一名陳姓男子自2013年起，引誘或以提供網路遊戲點數作為代價，指示未成年少年拍攝裸照或幫其撫摸下體，期間至少有7名少年受害，年紀最小的僅有10歲，直到被其中一名受害少年的母親驚覺2人的對話有異，才報警處理。二審，台中高分院判其應執行有期徒刑5年3月。

陳姓男子自2013年起至去年，分別誘使未滿14歲的少年們拍攝裸照，以供其觀賞；2015年2月陳男以提供網路遊戲「NBAKON LINE」點數為誘因，在被害少年阿成（化名）所就讀國小的男廁裡，撫摸阿成的生殖器得逞。

而去年4月，陳男竟再度以「傳說對決」的角色造型為對價，將另一名被害少年阿明（化名）見面後，將阿明載到台中番子寮百姓公廟後的籃球場，撫摸阿明的下體，同時持手機拍攝少年裸露的下半身得逞，直到2人的對話紀錄被該名阿明的母親發現有異，怒報警處理。短短7年間，累計至少已有7名少年受害。

台中高分院審理後認為，陳男罪證據鑿，明知被害少年均未滿18歲，竟為滿足一己私慾，屢次犯下犯行，引誘兒童或少年傳送裸露生殖器的照片，或供其撫摸，顯然欠缺法紀觀念，影響被害人的身心健全發展，但衡量其犯後坦承犯行、具有悔意並和被害人達成和解，間衡其年輕慮淺、思慮未周，依違反違反兒童及少年性剝削防制條，判其有期徒刑5年3月，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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