烏鎮戲劇節回歸！　賴聲川、黃磊齊現身宣傳　

▲2021第八屆烏鎮戲劇節將於十月舉行。（圖／主辦方提供）

記者任以芳／北京報導

去年受疫情影響停擺，第八屆烏鎮戲劇節將於10月15日至24日舉行，特邀劇目、青年競演、古鎮嘉年華、小鎮對話四個單元重磅回歸。烏鎮戲劇節發起人陳向宏、黃磊、賴聲川、孟京輝一同公佈特邀劇目名單，來自大陸各地24部劇目的66場演出，也將在烏鎮的12座劇場一起播放。

值得一提的是，今年烏鎮戲劇節播放多面向的女性電影。其中，兩位女性青年戲劇人，2017年青年競演「小鎮獎」獲得者楊哲芬，與2018年入圍青年競演的何齊將帶來全新舞台作品。此外，共有11位女性戲劇人作品亮相特邀劇目單元，接近特邀劇目總數一半。

▲本屆烏鎮戲劇節也將目光聚集多元的中國戲劇。（圖／主辦方提供）

本屆烏鎮戲劇節全新啓用的環湖劇場，將現場放映來自愛丁堡藝術節、柏林戲劇節、阿維尼翁戲劇節等世界六大戲劇節多部經典佳作。由大陸藝術總監孟京輝秉挑選高標準作品，將目光聚集中國戲劇，並且邀請眾多極具代表性的藝術作品，全方位展現中國戲劇包容多元的整體面貌。

另外，今年烏鎮戲劇節青年競演部分以「樹、麵包、過去」為命題，一共有五百多份報名作品，創歷年新高。經過激烈競爭，共有18部作品最終脫穎而出，推動激發青年戲劇創作動力。

