一起做夢！烏鎮戲劇節十月開演　141場好戲台灣作品在列

▲台灣劇場導演符宏征將在烏鎮戲劇節執導作品《病號》。（圖／烏鎮旅遊提供）

記者陳政錄／浙江烏鎮報導

第七屆烏鎮戲劇節將於10月25日到11月3日舉行，在昨（2日）發布會上，公布從13個國家和地區選出的28部劇目，共141場演出。烏鎮戲劇節發起人之一的舞台劇導演賴聲川直言，「烏鎮就是一個做夢的地方。」他也在受訪時表示，從第一屆開始就希望能引入多一點台灣元素，這次也會有台灣優秀導演的作品演出，與來自各地的戲劇一起交流、做朋友。

本屆烏鎮戲劇節以「涌」為主體，百川赴海，以滔滔之勢湧流。象徵靈感與創意將在烏鎮戲劇節的舞台上噴湧而出，奔向更廣闊的未來；同時，邁入第七歲的戲劇節，藝術委員名單也再次更新，邀請大眾熟知的演員周迅、胡歌，以及劉恆、克里斯蒂安.比埃、姚仁喜、奚美娟、濮存昕等表演者、戲劇圈人士擔任。

▲第七屆烏鎮戲劇節發布會,賴聲川。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，國際化與年輕化是本屆戲劇節的兩個亮點，包括由俄羅斯著名導演尤裡·布圖索夫帶來契訶夫經典《三姊妹》，為本屆烏鎮戲劇節開幕，還有戲劇家彼得·布魯克、歐丁劇團、莫斯科藝術劇院、法國木偶戲藝術家菲利普·讓緹、希臘戲劇導演奧多羅斯·特佐普洛斯等的作品。特邀劇目並分為大師浪潮、名著漩渦、先鋒海嘯、奇思漂流和學院漣漪五個主題，

在台灣元素方面，賴聲川和他所創立的「表演戲劇坊」作品《么么洞捌》中，由大陸青年演員倪妮和台灣劇場實力派演員樊光耀同台飆戲；台灣中生代劇場導演符宏征也將帶來作品《病號》，用超現實的視覺風格演繹網路社群時代下，人們的集體病徵。

▲本屆烏鎮戲劇節，將以契訶夫經典《三姊妹》，為戲劇節開幕。（圖／烏鎮旅遊提供）

賴聲川在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，從第一屆戲劇節開始，他就很樂意引入一些台灣元素，也讓台灣的戲劇家、演員有更多舞台。談到戲劇交流，他認為烏鎮戲劇節是一個很好的平台，可以讓各地的戲劇家、表演者共聚一堂，互相了解、交朋友，提升水平。

烏鎮戲劇節由賴聲川、烏鎮旅遊公司總裁陳向宏、大陸導演孟京輝，身兼演員、導演等多職的黃磊共同發起，劇場製作人丁乃竺擔任總策畫，賴聲川認為，青年新銳是提升烏鎮戲劇節水平的重要動力，而本次在劇目選擇上更加專業化、國際化，主要是因為烏鎮戲劇節的水準，正跟著國際水準一起提升，他們希望戲劇節能與觀眾共同進步，更加充滿想像。

▲台灣知名導演賴聲川。（圖／記者陳政錄攝）

第七屆烏鎮戲劇節，將於2019年8月18日10：00起，在烏鎮戲劇節官網、大麥網等平台全面開票。

▼浙江烏鎮大劇院和烏鎮景區。（圖／記者陳政錄攝）