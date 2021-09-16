美國加州2場野火規模擴大5倍　「全球最大紅杉巨木」恐難逃烈火

▲美國加州上周又出現2場野火，現已合稱KNP野火，圖為15日當局派遣直升機升空灑水救火。（圖／達志影像／美聯社）



記者張寧倢／編譯

美國加州9日因雷擊引發內華達山脈2場野火，火勢截至15日上午已擴大超過5倍規模，燃燒面積達7000多英畝（約2833公頃），導致紅杉和國王峽谷國家公園（Sequoia & Kings Canyon National Parks）部分園區受到影響而關閉並疏散人員。

綜合《國會山莊報》、美聯社報導，內華達山脈9日因閃電引發了「Paradise」、「Colony」等2場大火，現已被合稱為KNP野火（KNP Complex fire），火勢截至15日上午已蔓延至大約2833公頃，範圍較先前擴大5倍，烈焰直逼生在山脈西坡的古老巨林，約有350名工作人員投入救火，更多的增援部隊也正在趕來，其中有一支專業管理團隊將於當地時間16日上午接管滅火行動。

▲KNP野火14日猛烈延燒的現場照片。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，由於濃煙遮蔽了空投的能見度，且火焰在陡峭、崎嶇的山地上延燒，減少了地面救援的機會，救火工作變得更加複雜。紅杉和國王峽谷國家公園管理處負責人（Clay Jordan）14日晚間表示，情況可能更糟，臨近社區將面臨考驗。目前紅杉國家公園的所有設施都已關閉，荒野步道許可證取消，但北部國王峽谷公園仍維持開放。負責官員表示，儘管西部多起野火叢生，消防資源有限，但他們將盡一切可能保護被用來命名國家公園的珍貴紅杉巨木。

報導稱，受高溫與極端乾旱影響，加州今年發生7400多起野火，燒毀超過約89萬公頃的土地，KNP野火是州內12處正在燃燒的大火之一，目前火勢即將擴張至具代表性的「巨人森林」（Giant Forest），這片森林中擁有2000多棵巨大紅杉，其中還包括了全球最大的「薛曼將軍樹」（General Sherman tree），其高約83.8公尺、樹幹底部直徑達11.1公尺，樹齡約在2300到2700年之間，是現存體積最大的單體樹木。

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