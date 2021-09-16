▲高端疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

108萬劑莫德納即將抵台，但在這消息之前，中央流行疫情指揮中心已進行莫德納混打高端試驗。國民黨立委李德維痛批，說穿了，就是推銷高端，就是謀財害命，民進黨不死心。

「民進黨政府真的很敢！」李德維16日在臉書表示，300多萬接種第一劑莫德納，卻等不到第二劑的百姓，其中三分之二都是65歲以上，重症與死亡高風險的長輩，結果，幾個月來，指揮中心不加購，不催貨，冷言冷語，麻木不仁，搞了半天，那是因為劇本老早就寫好了，不管接種了沒，第一劑接種什麼，就是起碼補一劑高端。

李德維指出，施打在青壯年人口身上是一回事，施打在年長者身上完全是另一回事，保護力未知是一回事，至今尚未查明真相的心血管不良反應又是一回事，民進黨政府真的要逼人民賭命？

李德維提到，不可思議的是，真正與莫德納同樣技術的BNT來了，且若如紅海創辦人郭台銘所言，之後將會週週到貨，穩定供應，那莫德納孤兒的問題將立刻有解，況且，莫德納混打BNT，已經有許多國家開放，指揮中心為何捨近求遠，卻要試驗什麼莫德納混打高端？完全違背常識，不合邏輯的決策，說穿了，就是推銷高端，就是謀財害命，民進黨不死心，不下台，百姓真的沒有好日子過！