朱立倫發黨員信催票　「同志們離開的、猶豫的回來吧」

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席選舉25日舉行投票，候選人朱立倫16日發布第2支競選影片，空戰宣傳以「團結全黨」、「領導力」正面訴求為主軸，以明快節奏的調性，主打「中央財經專業」、「地方治理經驗」、「連結國際及兩岸」，拉回選戰的主軸；同時他也公布發給黨員的一封信，呼籲黨員要重返職政執政，就是要支持他。

▲朱立倫力拚黨主席選舉。（圖／朱立倫辦公室提供）



以下為朱立倫發給黨員的黨員信：

我是朱立倫。8月16日，立倫已經正式登記參選黨主席。特別致函，期待您9月25日，走出家門，把您神聖的黨員票，投給4號朱立倫。

民進黨執政以來，意識形態優於人命，把台灣帶入「民主獨裁」、「一黨專政」的政治倒退，在勝選後，以轉型正義扭曲國民黨捍衛臺灣的歷史貢獻，以抄家式的行政手段讓本黨陷入一無所有的困境。

但是，與其責怪民進黨，更要反求諸己：作為在野黨，我們是不是太軟弱？我們是不是太缺乏信仰？我們是不是沒有即時回應人民的期待與需求？

立倫有空前的急迫感，國民黨再不改變，臺灣將陷入一黨獨大的極權文化。

國民黨上下期待重返過去的榮光，我們唯有團結在臺灣需要國民黨領航的迫切需求下，放下所有短線與利益的計算，支持立倫整合十四個執政縣市治理成績的資產，支持國民黨務實與捍衛臺灣民主的信念，更支持國民黨維持兩岸和平的理念，消滅民進黨治國的亂象。

立倫誓言要以戰鬥魂帶領國民黨在地方、在街頭以及在每個村里，重新贏得人民的認同，讓台灣民眾在困局中看到希望！

立倫個人的前途並不重要，臺灣在內外交迫之下面臨崩潰，縱使個人得到了位子，又有何意義？面對大疫來襲，在美中競合的緊繃關係下，蔡英文政府左支右絀，為了意識形態，阻擋國際認證的疫苗來臺灣，失業率節節高昇，百業蕭條。

立倫呼籲所有的黨員一起挺身戰鬥，我們是中國國民黨，創黨的基因就是「團結、奮鬥、努力進前」！

過去的風風雨雨，我們都一同經歷。本次選舉每一位參選的同志都很優秀，我很榮幸和他們一起深化黨內的民主參與。立倫有強烈的使命感統合歧見，不辜負黨的栽培，更不會辜負同志的信任，會以完整的歷練與能力，建立共識，團結同志，讓國民黨大步向前！

國民黨一定要「強」！同志們，離開的，回來吧！猶豫的，出來吧！

任何可以讓國民黨變強變好的戰將，立倫都會無私無我，匯集社會資源與力量，一起攜手，捍衛我們深愛的中華民國！

立倫當選，一定會全力完成六大重要目標：「贏選舉、強領導、連國際、通兩岸、重青年、改黨務」，缺一不可。

為了台灣的未來，為了下一代的和平與繁榮，中國國民黨一定要贏得2022地方選舉，2024一定要重返執政。

同志們！您熱血澎湃！我責無旁貸！

我們一起，為中國國民黨而戰，為中華民國的未來而戰！