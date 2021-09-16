美國波士頓將迎200年來首位女市長　台裔吳弭初選勝寫歷史

▲美國波士頓市議員吳弭（右）從市長初選勝出，將與另一名候選人喬治角逐市長寶座。（圖／翻攝自推特）

文／中央社波士頓15日綜合外電報導

200年來首次，美國波士頓選民選出兩名有色人種女性，讓她們在11月的大選互爭市長寶座。

美聯社報導，市議員吳弭（Michelle Wu）與喬治（Annissa Essaibi George）昨天擊敗代理市長詹尼（Kim Janey）、市議員康貝爾（Andrea Campbell）、前波士頓經濟發展主管巴羅士（John Barros），從5人參加的初選勝出，挺進11月決選。

這5位候選人都是有色人種，徹底擺脫了過去2世紀波士頓政壇由白人男性主導的局面。

吳弭雙親從台灣移民美國，喬治則自稱是阿拉伯波蘭裔移民第一代，不管兩人由誰贏得11月2日決選，都將為過去從未選出女性或亞裔市長的波士頓創造歷史，因為過去200年來，波士頓市長全是由白人男性包辦。

吳弭和喬治挺進決選，也為一直與種族和族裔紛爭搏鬥的波士頓開啟新紀元。

喬治有信心為吳弭帶來極大威脅，她告訴支持者：「我非常感謝你們今晚前來，更謝謝你們過去8個月站出來。」

吳弭則說：「這正是我們競選團隊和聯盟一直以來在波士頓呼籲的時刻，我們1年前進入這場選戰，正確來說是1年前的今天，要確定波士頓可以向前邁進，來到這個時刻。」

喬治在勝選演說中表示波士頓市長不能片面恢復租金管控，明顯是在攻擊希望恢復租金管控的吳弭。

吳弭反擊說，擔任市議員的這些年來，她解決過許多艱難挑戰，「我們處理過許多人認為是天方夜譚、根本不可能解決的問題，但透過締結聯盟、和政府各層級合作、持續讓社區成員參與討論，我們逐一解決了問題」。

2013年吳弭28歲時當選波士頓議員，成為首位在波士頓市議會服務的亞裔女性。2016年，她獲市議員一致通過當選議長，成為波士頓市議會首位有色人種女性議長。

她並非在波士頓土生土長，而是為了就讀哈佛大學和哈佛法學院移居此地，是候選人中唯一非波士頓出生。

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