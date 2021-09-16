台灣加入CPTPP要搶快　民進黨立委：避免淪為亞太邊緣人

▲民進黨立委許智傑（左）、邱志偉（右）舉行記者會。（圖／邱志偉國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國商務部副部長王受文日前表示，中國將進一步擴大對外開放，實施自貿區提升戰略，目前正積極考慮加入CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。對此，民進黨立委邱志偉、許智傑16日舉行記者會呼籲，相關單位應抓緊國際友台機遇，順勢推動我國於今年正式申請加入CPTPP，避免讓台灣變成亞太區域經濟體的邊緣人。

邱志偉、許智傑今天上午舉行「CPTPP中國虎視眈眈，台灣仍在牛步，申請加入要搶快」記者會。邱志偉會中說，雖然目前尚不清楚中國提出入會申請的準備進度，然而CPTPP為「共識決」，若中國比台灣早入會，勢必成為我國入會一大阻礙，台灣未來入會機會將更渺茫，且若中國真的加入CPTPP，將成為該組織最大經濟體，進一步鞏固其區域貿易與投資中心的地位，台灣恐淪為亞太區域經濟體的邊緣人。

邱志偉表示，我國加入CPTPP有3大工作項目必須同步進行，包含調整法規體制、做好國內溝通及對外遊說等，目前除了已完成9項法案修法外，仍有4項法案還未完成，其中《專利法》、《著作權法》、《商標法》等3項法案的修法版本尚待行政院送至立法院審議，至於「數位通訊傳播法」草案原本預計於110年下半年報送行政院審議，惟目前因主管機關權責不明，尚無進度，行政院應加快將法案送至立法院審議，針對「數位通訊傳播法」草案制定，相關部會也應盡早釐清權責。

邱志偉建議，在多年新南向政策的耕耘下，我國與區域國家的經貿連結已非常密切，且在高科技、5G及生醫等領域的尖端表現，更成為各國爭相合作的經貿夥伴。「台灣加入CPTPP比中國更有底氣，應該要有信心」，因此，我國需把握加入機會，讓CPTPP成為台灣深化與新南向國家經貿關係的突破口。

許智傑補充，CPTPP今年輪值主席國為日本，且日本國會議員及執政黨外交部會會長皆曾表態，將全力支持台灣加入CPTPP，相關部會在這幾年也陸續修訂相關貿易法規，雖然中國近來積極表態想加入CPTPP，但當前國際社會普遍對台持正面印象，正是台灣爭取加入CPTPP的最佳時機，希望部會加速相關貿易法規修法進度，並且力拼在今年申請加入CPTPP。