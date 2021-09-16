行政院拍板「海空戰力提升特別條例」　預算上限2400億

▲行政院拍板「海空戰力提升特別條例」。（圖／國防部提供，下同）



記者黃巈禾／台北報導

為了強化我國海空戰力，行政院院會16日審查通過國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，經費上限為2400億元，為期5年，主要用於採購飛彈系統、防空系統以及高效能艦艇，將函送立法院審議。

國防部表示，此次新訂條例主要考量當前敵情威脅嚴峻，嚴重影響我國防安全，亟須於短時間籌獲發展成熟及可快速如期量產之武器裝備，建構可恃戰力，確保國家安全；爰制定「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，經立法院審議通過後，方可依據預算法第83條規定，編列特別預算，以利籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，有效提升國軍整體戰力，籲請國人支持。

「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案條文計有八條，內容包括：定義海空戰力提升計畫採購，指主管機關及其所屬機關（構）、部隊辦理經行政院核定之各式精準飛彈、海軍高效能艦艇、海巡艦艇戰時武器加裝與其相關支援系統、裝備之獲得、產製、維修、工程及訓練；此外，所列項目之獲得、產製、維修、工程及訓練，得採限制性招標，委由國內依法設立之法人、機構或團體辦理。

條文明定，所需經費上限為新臺幣2400億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。此外，也明定自公布日施行至115年12月31日止。