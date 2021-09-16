徵召韓國瑜選2024？　張亞中：若當黨主席2022訂好初選規則

▲張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於若當選黨主席，是否會徵召前高雄市長韓國瑜參選2024年總統大選，國民黨黨主席候選人張亞中16日受訪表示，2022年會先訂好總統初選規則，一個黨主席關心的不是2024年大選人的問題，而是關心如何有一個好的制度，讓所有候選人公平競爭。

張亞中表示，他提出的2024年總統大選勝選方程式是天王、團結，再加上和平備忘錄，在天王這部份，會找一個最強的總統候選人，若候選人誕生後，國民黨的黨主席，要把兵權給總統候選人，要對方承擔，但光靠天王和團結是不足以贏得選舉，重要的關鍵在兩岸，讓台灣老百姓知道國民黨可以創造和平，而民進黨的政策只會把台灣走向戰爭，和平備忘錄是要台灣人民在2024年到底要選擇戰爭還是和平，和平備忘錄希望在2023年總統候選人誕生以前做出來。

張亞中指出，黨主席候選人最重要的責任，就是提出未來對黨選舉會必勝的方法、黨改革辦法，希望做到的，在勝選方成是裡面，和平備忘錄解決掉，團結他來處理，至於誰是真正的天王按照黨公平的初選來誕生。

張亞中提到，會在明年三月、四月以前、總統大選兩年以前，就把2024年國民黨總統初選的規則訂下來，包括民調怎麼做，包括怎麼樣進行初選，在兩年前就把遊戲規則訂下來，讓有志問鼎2024的同志在兩年前做好準備，遊戲規則兩年前訂下來，避免到了選舉才討論遊戲規則的事情。

張亞中強調，一個黨主席關心的不是2024人的問題，應該是如何有一個好的制度，讓所有候選人公平競爭，一個更好的黨主席人選，應該是不管任何人，只要是國民黨最優秀的，出來就能贏得2024年總統大選，「這是我當黨主席最重要的目標」。