侯友宜霸氣推「5千換1萬」加倍券　估帶動200億新北消費經濟

▲侯友宜16日主持新北加倍券活動辦法說明記者會。（圖／新北市府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

中央五倍券即將上路，新北市政府推出31萬份「新北加倍券」加碼！最高可用5千元五倍券換購1萬元的新北加倍券，10月20日線上開搶。新北市長侯友宜表示，包括觀光、旅宿、商圈、小吃、公有市場、部分民有市場等1萬5千個店家可適用，鼓勵市民踴躍參與，預估可帶動200億元的商機。

侯友宜表示，為帶動庶民經濟促進消費，新北市搭配中央五倍券，特別推出「新北振興加倍奉還」方案，包含「紙本加倍」、「數位加碼」兩大好康，帶動觀光、旅宿、商圈、小吃、公有市場、部分民有市場等庶民經濟，小面額的加倍券更讓市民「加倍用、加好用、加便利」，預估能帶動200億的基層消費經濟。

針對受疫情重創的餐飲業者，侯友宜表示，此次振興方案特約近1萬5千個店家中，包含商圈、小吃、市場、旅宿、觀光工廠等，除每個商家補助3千元，也鼓勵市民拿著新北加倍券到這些商家去消費，給予店家支持的力量。

新北加倍券活動辦法：

一、抽獎方案：

1.5,000元五倍券換10,000元新北加倍券：1萬份

2.1,000元五倍券換2,000元新北加倍券：10萬份

3.500元五倍券換1,000元新北加倍券：20萬份

二、面額：

每1,000元可獲得10張50元面額及5張100元面額之新北加倍券

三、使用期限：

自領取日起至111年4月30日止

四、適用範圍：

新北市轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商家、觀光工廠、旅宿業及一般商業等，預計招募超過1萬6,000家適用商家，詳細名單後績將公告於活動官方網站，適用商家亦將張貼識別貼紙方便辨識。

五、辦理期程：

1.市民線上登錄抽獎110年10月20日起至10月31日止

2.公布得獎名單：110年11月8日

3.現場兌領：110年11月19日起至12月3日

六、兌換方式：採登記抽獎制

1.參加對象：限110年10月31日前設籍於新北之市民參與

2.每組身分證字號可擇一方案進行抽獎,且僅限中獎1次

3.公布得獎名單後將寄送簡訊予得獎者

4.得獎者須持身分證件與紙本五倍券至指定之15處兌換站換購,兌換站以下列行政區之活動中心為主:板橋區、新莊區、三重區、蘆洲區、永和區、中和區、新店區、土城區、淡水區、汐止區、金山區、瑞芳區、林口區、樹林區、三峽區