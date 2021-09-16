神舟十二號3名太空人「即將返回地球」　已駐留90天創紀錄　

▲大陸神舟十二號載人太空船明發射。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸神舟十二號飛船乘組3名太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波，至今已經在大陸太空站「天宮」內工作了90天，刷新了大陸太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄，按照計劃，他們將於9月中下旬返回地球。

據中國載人航天工程辦公室消公布，北京時間2021年9月16日8時56分，神舟十二號載人飛船與空間站天和核心艙成功實施分離。分離前，太空人乘組在地面科技人員的配合下，完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。

事實上在2021年6月16日，大陸載人航天工程辦公室主任助理季啟明在新聞發布會上介紹神舟十二號載人飛行任務時，就有說明著陸場已從內蒙古四子王旗調整到東風著陸場，將首次檢驗東風著陸場的搜索回收能力，開啟著陸場系統常態化應急待命搜救模式。

據介紹，東風著陸場地處內蒙古阿拉善盟額濟納旗的中南部地區，是巴丹吉林沙漠和戈壁帶，地域遼闊人煙稀少，約有2萬多平方公里。東風著陸場一直作為四子王旗的備用著陸場，其地形多樣，有沙漠、戈壁、山地，基本涵蓋需要進行試驗的各種著陸地形，故實踐意義較大。

值得一提的是，由於神舟十二號太空人飛行了3個月，太空人在太空的工作量大，比較疲勞，立位耐力下降較多，所以神舟十二號太空人著陸後需在艙內用較長時間來適應地面重力環境，然後在工作人員協助下出艙，並且出艙後所有活動全部採取坐位，以確保太空人安全。太空人回到北京後也要進行身體恢復，一般分為醫學隔離期、醫學療養期和恢復療養期三個階段。