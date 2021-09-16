公園車震人妻找刺激！小王嗆「外流肉照」曝光交合：給妳公婆看

▲小王與人妻大搞婚外情，還嗆外流對方露點照，氣得人夫將他告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫發現妻子在外有小王，雙方除了大搞車震之外，甚至還在家中「視訊裸聊」，讓他大受打擊，列出老婆10處激情地點將小王告上法院。日前高雄地院判小王應賠償人夫30萬元，可上訴。

人夫主張，小王明知道老婆有家室，竟還於2019年4月起與其發生婚外情，2人2020年1月間將車停放在台中沙鹿公園附近發生性行為，各自返家後又裸露身體私密部位用視訊方式性互動1次。

除此之外，人夫指控，小王在與妻子交往期間，共10度在仁德休息站、國3橋梁下、7-11門口、土地公廟旁、中火門口、台銀門口、家樂福旁路邊、全家門口，甚至是公司多個角落等處，發生親吻、擁抱、愛撫行為，讓他大受打擊，決定向小王提告求償60萬元。

雖然小王矢口否認姦情，但法院發現，小王曾在臉書上PO文「在找刺激……沙鹿公園旁……弔念一起停留足跡的回憶」一旁附上汽車、18禁圖案，也曾PO文威脅外流人妻的不雅照，「我們發生關係，視訊裡的情色互動」、「如果下個月曝光後，是外遇，是婚外情，是戴綠帽，還有性愛交合，應該會比較有話題性」、「照片我也會親手將手機畫面專程送到高雄給妳公婆看。最後分享同事」。

另外，法院勘驗人夫提出的錄音檔發現，小王曾向人夫自承與人妻發生過性行為，並持有性互動的視訊影像，面對人夫詢問，「你截圖她的不雅照……還露點照」，他回嗆「是啊！我就是渣啊」、「你想看看我們之間只有這樣而已嗎？已經會視訊並且有這些畫面了，我們之間就只有這樣而已嗎？你自己想吧！」，採信人夫的主張。

至於人夫羅列的10處激情地點，由於沒有明確的時間及其他事證，可以證明小王與人妻曾在該處發生過親密行為，高雄地方法院不予採信，最後判小王應賠償人夫30萬元，全案仍可上訴。