共31萬份！新北加倍券最小面額50　領取資格、適用範圍一次看

▲新北市長侯友宜霸氣推五倍券。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

為因應中央五倍券發行並提高振興效果，新北市政府推出31萬份「新北加倍券」，最高可用5000元中央五倍券換購1萬元新北加倍券，110年10月20日至31日開放新北市民線上登錄。

新北市長侯友宜表示，今年振興活動推出「紙本加倍」與「數位加碼」兩大好康，「紙本加倍」推出「新北加倍券」，除了提高加碼倍數、擴大適用範圍，更持續以小面額方式發行，達到加倍送、加好用、加便利等效果；「數位加碼」則預計辦理數位支付消費送購物金活動，鼓勵民眾響應疫後新經濟，預估可為庶民經濟帶動200億元商機。

市場處補充，「新北加倍券」推出3種方案共計31萬份，分別為20萬份500元五倍券换購1000元新北加倍券、10萬份1000元五倍券换購2000元新北加倍券，及1萬份5000元五倍券換購1萬元新北加倍券，每1000元可獲得10張面額50元加倍券及5張100元加倍券。

適用範圍包含新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等，預計招募超過1萬6000家適用商家，也歡迎除百貨、賣場、超市外其餘一般商業，可透過加入在地商圈或商業會組織，納入加倍券適用店家。

新北加倍券活動辦法：

一、抽獎方案

1.5,000元五倍券換10,000元新北加倍券：1萬份

2.1,000元五倍券換2,000元新北加倍券：10萬份

3.500元五倍券換1,000元新北加倍券：20萬份

二、面額

每1,000元可獲得10張50元面額及5張100元面額之新北加倍券

三、使用期限：自領取日起至111年4月30日止

四、適用範圍

新北市轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商家、觀光工廠、旅宿業及一般商業等，預計招募超過1萬6,000家適用商家，詳細名單後績將公告於活動官方網站，適用商家亦將張貼識別貼紙方便辨識。

五、辦理期程

1.市民線上登錄抽獎110年10月20日起至10月31日止

2.公布得獎名單:110年11月8日

3.現場兌領:110年11月19日起至12月3日

六、兌換方式:採登記抽獎制

1.參加對象：限110年10月31日前設籍於新北之市民參與

2.每組身分證字號可擇一方案進行抽獎，且僅限中獎1次

3.公布得獎名單後將寄送簡訊予得獎者

4.得獎者須持身分證件與紙本五倍券至指定之15處兌換站換購,兌換站以下列行政區之活動中心為主:板橋區、新莊區、三重區、蘆洲區、永和區、中和區·新店區、土城區、淡水區、汐止區、金山區、瑞芳區、林口區、樹林區、三峽區。