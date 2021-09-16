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社會 社會焦點 保障人權

居隔男溜出門看牙未繳30萬罰金→查封500坪土地　女兒霸氣付清

▲彰化男居隔偷溜看牙重罰30萬＋查封500坪土地　女兒霸氣全繳了。（圖／彰化分署提供）

▲彰化男居隔偷溜看牙重罰30萬＋查封500坪土地　女兒霸氣全繳了。（圖／彰化分署提供）

記者游瓊華／彰化報導

彰化一名63歲趙姓男子因麻將牌咖確診被匡列、應在6月1日至2日進行居家隔離。未料趙男卻在6月2日違反居家隔離規定，騎車加油後又跑去牙醫診所看牙，遭彰化縣府開罰30萬元，但趙男逾期未繳納，名下土地被查封，趙男女兒得知後，霸氣一口氣清償30萬元，這也是彰化分署辦理新冠案件至今，遇到最感人的清償情節。

▲彰化男居隔偷溜看牙重罰30萬＋查封500坪土地　女兒霸氣全繳了。（圖／彰化分署提供）

彰化分署表示，趙男於今年5月底與友人打麻將，沒想到其中一人於6月1日確診，彰化縣衛生局隨即依據當時中央流行疫情指揮中心所訂定的「具感染風險民眾追蹤管理機制」，要求他應在6月1日至2日進行居家隔離。但是趙男6月2日上午8時違反居家隔離規定，騎車前往加油後，又到員林市新生路上的一家牙醫診所看牙，到11時多才回家，擅離時間共3小時30分。彰化縣政府查獲後在6月間對他開罰30萬元，但因義務人逾期未繳納，因此於9月6日將案件移送彰化分署執行。

▲彰化男居隔偷溜看牙重罰30萬＋查封500坪土地　女兒霸氣全繳了。（圖／彰化分署提供）

彰化分署主任執行官胡天賜表示，經調查後發現趙男名下除了有兩筆合計500多坪土地外，並無其他財產；因此先依法查封登記他名下土地，並在9月9日聯絡趙男。但趙男表示目前經濟有困難，想要辦理分期繳納。趙男女兒得知後，不想父親因被執行這件事而煩惱，便瞞著父親在9月10日主動打電話給分署承辦書記官，表示父親的身體不好，她會幫父親一次全部繳清全部罰鍰，並希望執行分署不要打擾他父親了。

胡天賜表示，趙男女兒隔天從銀行匯款30萬元到彰化縣政府專戶，並將匯款單影本傳真給彰化分署。分署收到後也向縣府確認，經回覆確實收到她匯的30萬元後，就立即予塗銷對她父親不動產所發的查封命令。這件女兒主動代父親清償30萬元罰鍰案件，也是彰化分署辦理新冠案件至今，遇到最感人的清償情節。

▲彰化男居隔偷溜看牙重罰30萬＋查封500坪土地　女兒霸氣全繳了。（圖／彰化分署提供）

彰化分署表示，截至目前辦理防疫執行案件共受理78件，移送總金額達523萬7347元，已全部繳清20件計227萬3,591元，其中被移送執行的特種行業徵起率更高達100％，分別是彰化秀妃養生館及南投東方紅各遭裁罰30萬元，以及彰化草地人KTV被罰6萬元；以上3件都在最短時間內全部成功徵起。

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