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社會 社會焦點 保障人權

被約泡湯傻男樂歪　脫下沉睡女友褲子慘了！遭判1年6月

▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲小何被女友約去泡湯，事後被告。（示意圖／pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

小何（化名）日前受到女友小方（化名）邀約一起去台南關子嶺泡湯過夜，當天小方因為服用精神藥物昏昏欲睡，睡到一半發現小何正將她的褲子脫掉想進行性行為，她嚇得大聲斥責並提告。台南地院依乘機性交未遂罪判小何1年6月徒刑。

根據判決書內容，小何去年8月和小方交往，不過2人還沒發生過親密行為，小方就約小何在同月30日一起去關子嶺泡湯過夜，但小方一路上都因為服用精神藥物產生嗜睡，一到溫泉會館就陷入沉睡。

小何在同日早上7時左右，趁小方熟睡時脫下她的短褲、內褲，小方突然驚醒看見小何的頭埋在她雙腿間，氣得大罵「你在幹嘛？」沒想到小何沒有道歉就走人，2人沒多久後分手。

小方表示，小何先前對她不錯，但和侵犯是兩回事，在她吃藥後這麼做真的讓她嚇到，而且小何也沒有道歉，讓她每次回想起就會憂鬱症復發，甚至想不開。

小何則辯稱，被當時的女友小方約去泡湯，以為是可以發生親密行為，後來興致來了想嘗試，但看見小方拒絕就停手了，也沒有性侵意圖，另提到小方是在他停止繼續金援（事後2個月）才提告，直疑小方是用這件事牽制他。

合議庭認為，小何在小方意識不清時想乘機性交，造成小方身心痛苦，犯後還無悔改之意，且未取得原諒，但考量他對小方在交往期間付出許多照顧，是一時衝動才犯案，判1年6月，可上訴。

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