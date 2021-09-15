指揮中心認「莫德納混打高端」　柯文哲傻眼：超越醫學訓練的認知

記者柯振中／綜合報導

台灣莫德納疫苗短缺，不少人接種第一劑，結果遲遲等不到第二劑，指揮中心15日證實，正在展開莫德納混打高端的臨床實驗，讓台北市長柯文哲感到不滿，直言「超越醫學認知」。

▲指揮中心認「莫德納混打高端」實驗要進行。（圖／北市府提供）



台大感染科醫師謝思民主持莫德納混打高端計畫，通過後預計下週開始執行，指揮官陳時中15日在會議上說明，這2款疫苗混打，學理上認為「可行」，但也要有相關研究才能證明。

陳時中表示，也是因為如此，才會有研究單位進行不同疫苗混打的實驗，重點就是能有數據，讓民眾、政府施行政策時做為參考，但得到結果後，還是要由專家審議、建議，才會再進行疫苗施打的策略。

▼柯文哲說明，高端三期實驗還沒完成，現在要混打，超越他醫學訓練的認知。（圖／北市府提供）



柯文哲15日主持防疫記者會，被問到「莫德納混打高端」的問題時，不滿地回應，目前單打高端還沒做完三期實驗，卻已經要研究混打，超出了他接受正式醫學院訓練的認知，「beyond my understanding」

此外，柯文哲也說，台灣的疫苗事件，到目前為止相當清楚，就是「事先完全沒有規劃」，民眾接種的疫苗廠牌不同，「所以常常是人家送你什麼疫苗就打什麼」，讓他氣得不想再批評，「反正你什麼來我就想辦法幫你打完，這是一個完全沒有規劃的政策，亂七八糟。」

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