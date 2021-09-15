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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園Delta個案到過A11一蘭拉麵　黃珊珊：已發送50封細胞簡訊

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

桃園市今（15日）新增一例本土個案（案16213），經基因定序確定感染Delta，且Ct值僅14，個案大部分足跡在雙北，對此，台北副市長黃珊珊表示，經過通報後，市府立即啟動疫調作業，將個案在北市的足跡、第一圈接觸者以及第二層接觸者都進行匡列和居隔，並協助安排精準採檢。

黃珊珊表示，經調閱實聯制後，確認個案在發病日前3天曾到新光三越A11地下室一蘭拉麵用餐，目前已經停業消毒，並且依規定閉店三天，另外，從18日到29日必須停止內用，只提供外帶。

對於店家員工採檢，黃珊珊表示，信義區健康服務中心也會協助業者，安排當日出勤員工17人接受精準採檢；至於個案用餐前後30分鐘，經過實聯制的調閱，共有50位顧客，北市已經發送細胞簡訊通知，也協助有意願的顧客安排採檢。

黃珊珊指出，個案曾在發病前一天有北市的密切接觸者，台北市也用最快的速度匡列接觸者，安排採檢後入住防疫旅館14天，另外，第二層接觸者也都安排採檢，並進行5天預防性的居家隔離。

對於確診個案，黃珊珊表示，此案為桃園機場的機艙清潔人員，Ct值只有14，且感染源不明，還是要提醒大家，飛機和機場還是相對高風險的場域，特別是在候機時、機艙內，都必須特別注意，出入國境時還是要小心。

對於Delta案例，黃珊珊指出，目前台北市的衛生單位已經採最高規格處理Delta個案的接觸者，希望能透過嚴密的第一層、第二層匡列，迅速圍堵病毒，不要再造成更多破口。

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