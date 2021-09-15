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改善公園附設兒童遊戲場設施　工務局：台南預計完成138座

▲台南市工務局積極改善公園附設兒童遊戲場設施，台南今年預計完成138座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市工務局積極改善公園附設兒童遊戲場設施，台南今年預計完成138座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛福部要求各縣市於2023年1月前，將公園遊戲場依新標準改善完成，台南市長黃偉哲上任即積極籌措經費，並連同立委向中央爭取補助，接下來兩年將各編列1億元逐步改善，今年主動調查全市336座公園，逐步針對不合格設施進行改善，預計年底前可先完成改善138座，並在中央要求的期限前全數完成。

▲台南市工務局積極改善公園附設兒童遊戲場設施，台南今年預計完成138座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局指出，因應時代潮流，台南市政府近幾年積極開闢特色公園，尤其遊具的配置還特別辦理工作坊，以孩童的思維進行設計規劃，達到真正是孩童與社會期待的遊樂場所；惟針對舊有公園內的遊具，衛福部重新制訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求各維護管理單位應於2023年1月將遊具依新標準檢驗合格及完成備查，市府早已展開辦理，目前設計中有5座，發包中83座，施作中50座，預計今年底可改善138座公園的遊具符合安全規範。

▲台南市工務局積極改善公園附設兒童遊戲場設施，台南今年預計完成138座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，台南市公園附設兒童遊戲場共有336座，依照「兒童遊戲場設施安全管理規範」嚴謹逐一進行設施破損或安全距離不足或地墊平坦…等方面檢驗缺失改善，只要任何有缺失都需要登錄改善，且須通過第三方檢驗。且市府因年初，立委就全國遊戲場漆金屬含量過高問題，主動調查台南市公園及校園遊戲場狀況，並立即規劃逐步改善；市長黃偉哲更積極爭取2億元預算，於2021年、2022年各編列1億元經費改善。

針對檢驗需改善的兒童遊戲場設施，工務局已積極展開發包辦理改善，以達符合規範及提升公園休憩環境安全性。未來公園新設、汰換遊具或週邊燈具都會要求廠商提供相關檢驗報告，以確保兒童及民眾使用安全。

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