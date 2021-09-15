辦公室讓「人妻坐大腿激吻」！4寶爸被抓包扯甩鍋　驚人財力曝光

▲林男與曾女在辦公室激吻。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pixels）

記者林昱萱／新北報導

一名育有4子的林姓男子被控與已婚的曾姓女子，於辦公室內坐大腿激吻，時間長達數十分鐘，而此舉被曾女的蔡姓丈夫得知後，氣得向法院提告求償，而法院審理時發現，林男名下有價值超過7千萬的房產、田賦等，審酌雙方財力後，判其應賠償蔡男10萬元。

蔡男主張，自己與曾妻結婚多年，兩人育有2名未成年的子女，但林男在明知道曾女已婚的情況下，仍是和對方在工廠辦公室內親密坐大腿、擁抱、親吻，時間長達數十分鐘，認為此行徑已經逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來，並逾越社會一般通念所能容忍之範圍，侵害配偶權情節重大，且造成自己精神上極大痛苦。

蔡男還說，當時他也有寄發律師函給林男，希望對方不要繼續與妻子有所牽扯，但對方僅回函表示，「雙方僅有生意上往來，純屬誤會」，但他卻進而持續破壞自己婚姻，造成自己精神上痛苦萬分，還因壓力過大，不得不與妻子暫時分居，也深陷於愧對自己兒女的陰影中。蔡男表示，林男從事食品批發工作，收入頗豐，名下還有開設食品材料行，又為已婚人士、年紀非輕，應熟知妨害他人家庭的嚴重性，卻介入自己婚姻，導致自己婚姻破裂，因此向其求償60萬元。

林男辯稱，是蔡男先對婚姻不忠，之前突然離家不知所蹤，而曾女還曾於當時向警方報案，還跟警方哭訴蔡男拋棄妻女與外遇對象同居而離家不歸，等到曾女終於費心聯繫上蔡男後，蔡男分明已無意維繫婚姻關係，並與曾女達成離婚共識，且這些事情都發生在自己與曾女有所往來之前。林男還說，自己與曾女早就熟識，一實失慮而有踰矩行為，但追根究柢都是因為蔡男外遇在先。

林男辯稱，雖然承接家中事業經營食材周邊商品，但接手經營時，已負債累累，努力改善營運後，僅達收支平衡，並非富裕，而自己又是獨子，是家中唯一經濟支柱，有高齡雙親及4名幼子均需由自己撫養，因此請求法官減輕或免除賠償。

法官認為，林男確實與曾女發生親密行為，且也有錄影光碟為證，往來程度確實已經超出一般朋友之間的情誼，無論蔡男是否有外遇行徑，林男都是在兩人婚姻持續期間與曾女發生上開行為，此舉已經確實侵害到蔡男配偶權，且經查後發現林男名下有土地、房屋、田賦、投資多筆，現值約7千多萬餘元，認為其賠償10萬元適當。