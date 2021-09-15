龍劭華猝逝...記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視道歉：已請辭獲准

▲一名攝影記者擋住救護車的路線不走，事後還嗆醫護人員，引發輿論撻伐。（翻攝自網路）

圖文／鏡週刊

資深演員龍劭華昨（14日）晚間驚傳猝逝，各界高度關注，不過PTT論壇上卻爆出，有媒體工作人員在醫院搶拍畫面時竟擋住救護車路線不走，甚至反嗆醫護人員，引發輿論撻伐。台視今（15日）發布聲明致歉，表示該名攝影記者深感自責且已請辭獲准，也會加強同仁教育訓練並落實新聞採訪自律規範。

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昨晚各家媒體前往高雄阮綜合醫院採訪龍劭華猝逝新聞時，因擋住救護車行徑路線而移位讓道，但台視南部新聞中心一名攝影記者卻低頭玩手機不走，連同業的都在一旁傻眼問「攝影在幹嘛啊！」事後醫護人員請媒體朋友離開出入口，疑似為同一名攝影記者不滿嗆聲「你是有什麼法源限制我們？」

影片曝光引發眾人撻伐，台視也在今日發布聲明，指出昨晚該名攝影記者與院方及保全人員爆發衝突，對於個人不當行為造成社會觀感不佳，該名同仁深感自責並已提出請辭並獲准，全案將送台視新聞台新聞自律倫理委員會，追究相關主管責任予以懲處檢討。

台視強調，將加強同仁教育訓練並落實新聞採訪自律規範，對於該員不當行為造成院方及保全困擾，台視新聞台重申對醫護人員的支持與尊重，並對社會大眾表達最誠摯歉意。

▲台視發聲明道歉。（翻攝自台視臉書）



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