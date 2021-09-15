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社會 社會焦點 保障人權

警備隊長開罰單被指「階級太高」　分局竟認：應以基層為適當

記者張君豪／台北報導

有台北市議員私下向大安警分局反映，指稱大安警分局5日晚間警備隊長黎家維親自到安和路二段以警用載具M-Police 系統對路邊違停車輛拍照蒐證、開電子罰單告發，但民眾認為深夜停車並未阻擋車道、或者妨害居民進出口憤而向台北市議員陳情；議員把該事件向大安警分局反映。

▲市議員反映大安警備隊長黎家維深夜開單擾民、大安警分局長李權哲親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲市議員反映大安警備隊長黎家維深夜開單擾民、大安警分局長李權哲親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方回應，未來深夜紅黃線違停，會針對以占用身心障礙專用停車位、防火巷消防通道、民眾出入口為重點取締、若無上述情事一般違停儘可能以勸導為主避免引發民怨。

大安警分局長李權哲15日親上火線說明：市議員會專門向大安警分局反映這件事，係因大安警分局警備隊長黎家維6日到安和路二段發現民眾深夜違停紅線，駕駛人事後向市議員反映；大安警分局接到陳情研議認為：取締告發應以第一線基層警員為原則，分局外勤主管如果直接開單舉發，容易造成民眾「遭到針對疑慮」

大安警分局交通組事後製發公文表達上述立場，也被「台灣警察工作權益推動協會」把公文PO上臉書，該協會質疑：「關說文化仍是現在進行式，此種現象在公務機關層出不窮，遭打壓者彼彼皆是」認為該警備隊長開單遭到議員關說打壓。

但對此大安警分局交通組澄清，經查警備隊長黎家維從今年3月上任、梨員任職半年期間經常利用簽巡、巡邏時間開單告發民眾違規，總計開單數量高達229張「確實比一般外勤主管高很多」；大安警分局解釋，製單告發實務上以第一線警員執行較為適合、另外在警界慣例上，外勤主管包含所長、警備隊長幾無親自開單紀錄，警方也怕因此遭民眾認為「被針對」。

大安警交通組做出警備隊長不得再領用紙本罰單，並限制他使用電子載具開單行為，大安警分局認為，黎員若發現當下發生的交通違規亂象、黎員大可依主管權限「可指揮同仁舉發、而非自行舉發」強調並未限制警備隊長黎家維開單權限、安和路遭黎員告發違停罰單也一定會執行，並未依市議員反映有差別待遇。

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