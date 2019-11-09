違規停車警察好意勸離…毒蟲心虛衝撞　警搶下車鑰強力壓制

記者楊熾興／桃園報導

桃園市有毒品前科53歲張姓男子與63歲簡姓男子8日下午因紅線違停為巡邏員警發現，當員警勸導駛離時，未料心虛的張男竟不顧員警站在車前，直接開車衝撞欲逃離現場，並造成員警張秩堅被撞左小腿，但仍奮王顧身跳上車將車鑰匙拔下，並將車上的2人拉下車壓制，當場查獲安非他命、海洛因等毒品，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪移送偵辦。

▲警方將張２名毒蟲當場壓制。（圖／大園警分局提供）

警方表示，大園分局大園派出所員警於8日15時30分許，巡邏行經大園區中華路時，發現一輛汽車違停在紅線上，副駕駛座的簡姓男子剛好下車，員警見狀上前勸導簡男將車輛移走，但簡男不願配合、拒絕盤查隨即走回車上。

▲員警張秩堅的左小腿受到毒蟲駕車衝撞受傷。（圖／大園警分局提供）

張姓男子見員警跟上來，甚至不顧員警站在車前，直接開車衝撞欲逃離現場，造成員警張秩堅的左小腿受到擦撞受傷，但張員仍奮不顧身大喊「下車、下車」，並立即跳上車將車鑰匙拔下，車輛滑行一小段距離後，停在中華路與民生路口，員警隨即將車上的2人拉下車壓制，當場查獲安非他命1小包、海洛因7小包等毒品，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪移送偵辦。

▲▼當場查獲毒品依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪移送偵辦。（圖／大園警分局提供）

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