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龍劭華猝逝前疑心臟不適　醫籲糖尿病友2症狀速就醫

▲▼龍劭華多次至高雄拍片取景 。（圖／高雄市文化局提供）

▲龍劭華生前多次至高雄取景拍片 。（圖／高雄市文化局提供）

文／中央社

患有糖尿病多年的藝人龍劭華昨天心臟不適，昨晚猝逝。醫師表示，糖尿病患的心血管疾病風險比常人高逾5倍，且發病時症狀較不明顯，有呼吸困難、走路比平常累，即應就醫。

金鐘影帝龍劭華昨天晚間猝逝，享壽68歲，過去曾糖尿病纏身逾10年。中華民國糖尿病衛教學會理事長、台大醫院內科部副主任王治元聽聞憾事「很難過」，他回憶，先前龍劭華曾任糖尿病衛教學會代言人，如今卻傳來猝逝消息，醫師群組也紛紛哀悼感到惋惜。

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王治元指出，台灣糖尿病盛行率在18歲以上族群約11%，推估約有230萬患者，但根據全民健保資料庫統計，僅約170萬到180萬人有接受治療；另也有近100萬人血糖不正常但未達確診標準，屬「糖尿病前期」。

糖尿病是現代文明病之一，現代人物質生活豐富、平均餘命增加，王治元提到，糖尿病好發於40歲以上族群，年齡是增加糖尿病風險的重要因素，另現代人飲食精緻生活、作息改變，也是造成糖尿病的原因之一。此外，近年來糖尿病更有年輕化趨勢，40歲以下族群確診比例大幅增加，未來預後與併發症狀況較差。

外傳龍劭華在生前曾表示心臟不適，王治元提到，糖尿病對心臟影響通常早在確診前3至5年就開始發生，先前瑞典曾有研究分析心肌梗塞患者，長期來看血糖控制不穩定是最大的影響因素；且血糖控制不佳者，通常會合併有高血壓、高血脂的「三高」症狀，更會加重對心血管的影響。

王治元表示，近年研究顯示，糖尿病有2大「傷心」機制，一是加速心血管發炎，造成心血管疾病死亡率增加，二是造成心臟缺血反應，且不像心臟疾病有胸悶、胸痛症狀，糖尿病造成心臟缺血通常症狀輕微，可能只是輕微疲倦，可能會因疏忽症狀造成不幸。

中華民國心臟基金會執行長、台大雲林分院院長黃瑞仁表示，醫學研究證實，糖尿病患者罹患心血管疾病的風險比常人高出5到6倍之多，甚至有研究認為，罹患糖尿病等同罹患冠狀動脈疾病，即便過去沒有絞痛、心肌梗塞病史，仍有2/3合併高血壓或高血脂。

黃瑞仁說，正因高血壓、高血脂、高血糖等「三高」疾病間息息相關，因此糖尿病患者不能單控制血糖，而是要全方位治療，血壓應以收縮壓130、舒張壓80為標準，比常人更嚴格，低密度膽固醇也應控制在100以下。他強調，由於糖尿病患者心血管狀況已比常人來得差，必須戒菸、戒酒，否則將增加心血管疾病風險。

黃瑞仁強調，民眾普遍認知的心肌梗塞症狀，不外乎就是胸痛、胸悶、呼吸困難、突然暈倒、昏厥，但糖尿病患者因神經較不敏感，症狀也較不明顯，可能僅出現胸悶症狀，或是運動、走路比過去更容易累，等到症狀嚴重時往往已心臟衰竭；除了糖尿病患者，65歲以上高齡者、女性也是非典型心肌梗塞症狀常見危險族群。

「平時不要覺得血糖不重要。」王治元說，台灣有良好的糖尿病衛教與照護網，全台有283家醫療院所有糖尿病衛教師，健保糖尿病照顧計畫顯示，接受糖尿病專科醫師跟衛教師照顧的病人，經過2至3年追蹤，各種併發症包含周邊神經血管病變或心血管疾病發生狀況，皆比未加入衛教計畫的患者顯著改善。

王治元也提醒，生活型態與糖尿病息息相關，規律飲食、熱量控制、適當運動是最好的預防之道。他也特別提醒糖尿病患避免熬夜，熬夜易導致內分泌與血糖變化，導致較嚴重的心血管併發症發生。

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