　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女嬰一出生「全身自帶奇香」！真相令人痛心　醫搖頭：嚴重可致死

▲嬰兒洗澡。（圖／取自pixabay）

▲廣西一女嬰天生自帶體香。（示意圖／取自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

體香未必是一件好事！廣西梧州蒙山縣一名剛出生的女嬰糖糖（化名）和別的嬰兒不一樣，出生以來自帶一股甜甜的味道，尤其是出汗或者尿尿後，渾身散發着像燒焦楓糖一樣香氣，洗澡也洗不掉，但孩子一直以來精神很差、餵養困難，特別愛睡覺。

近日，糖糖轉送至廣西柳州市婦幼保健院，經新生兒科、重症醫學科、醫學遺傳科、營養科等多學科會診，高度懷疑糖糖患上的是一種名為「楓糖尿症」（英語：MSUD, Maple syrup urine disease）的罕見病。據了解，楓糖尿症的全球發病率僅為1/18.5萬，因患兒尿液中獨特的楓糖香甜氣味而得名。

「楓糖尿症」是染色體隱性遺傳疾病，患者天生身體缺少一種酶，不能代謝蛋白質裡的某種氨基酸，隨着這種氨基酸的衍生物在體內蓄積，會對腦組織產生神經毒性作用。簡單來說，糖糖如果不及時治療，她會因為反覆發作的代謝紊亂或神經功能障礙而死亡。

當時的糖糖已經出現了嚴重失代償性代謝性酸中毒、氨基酸異常等症狀，病情十分危重。廣西柳州市婦幼保健院重症醫學科綜合評估後，建議對糖糖進行連續腎臟替代治療（CRRT），以清除患兒體內的有害物質，避免病情往更棘手的情況發展。

連續性腎臟替代療法（CRRT）是指一組體外血液淨化的治療技術，它是所有連續緩慢去除水分和溶質的方法的總稱，一般說來，就是用一台儀器替代腎臟代謝。

重症醫學科副主任張森雄說，新生兒的血管細、血容量小、體重低，CRRT治療在操作上遠比成人難得多，能成功運用於救治新生兒更是相當不容易，更何況是如此低體重的孩子。

為了確保CRRT治療實施順利，醫生們制定了嚴密周全的醫療診療、護理計劃。最終，經過兩次連續血液淨化後，糖糖的病情逐漸平穩，並順利脫離呼吸機，並於9月2日轉入新生兒科做進一步治療。

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
跟龍劭華只差6歲…曹西平嘆「何必再討論死因」
快訊／幼兒園群聚再+1　新北衛生局證實
飯店服務員「胸前1把金鑰匙」　網驚：電影是真的
柯淑勤直奔往生室見龍劭華最後一面　哭到不能換氣
2021年7藝人離開我們…　「龍劭華安詳辭世」吳孟達肝癌器官
龍劭華兒捧排位「神情哀戚」！　超貼心舉動惹鼻酸
分局長被調走！　當地陣頭繞街「跑警局放鞭炮慶祝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

天津台博會20日登場　「920就愛你」兩岸電商購物節雲帶貨成焦點

會見王毅！文在寅「高度重視韓中關係」：支持中舉辦北京冬奧

女嬰一出生「全身自帶奇香」！真相令人痛心　醫搖頭：嚴重可致死

陸6成大學生最嚮往互聯網企業　6成7認為35歲前年收入可破400萬

視訊美國兩黨代表　楊潔篪：希望美方糾正「錯誤對華政策」

彭博：陸官方擬派工作組進駐恆大　全面調查債務狀況

恆大破產瘋傳　許家印香港豪宅被爆「轉手給管家」

陸避談馬英九任「兩岸特使」　國共應加強交流互動

華為研究6G搶專利　任正非：薪酬要在當地偏高才能招到優秀人才

正妹網紅29歲癌逝！新婚3個月「一確診就晚期」　丈夫PO文告別

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

天津台博會20日登場　「920就愛你」兩岸電商購物節雲帶貨成焦點

會見王毅！文在寅「高度重視韓中關係」：支持中舉辦北京冬奧

女嬰一出生「全身自帶奇香」！真相令人痛心　醫搖頭：嚴重可致死

陸6成大學生最嚮往互聯網企業　6成7認為35歲前年收入可破400萬

視訊美國兩黨代表　楊潔篪：希望美方糾正「錯誤對華政策」

彭博：陸官方擬派工作組進駐恆大　全面調查債務狀況

恆大破產瘋傳　許家印香港豪宅被爆「轉手給管家」

陸避談馬英九任「兩岸特使」　國共應加強交流互動

華為研究6G搶專利　任正非：薪酬要在當地偏高才能招到優秀人才

正妹網紅29歲癌逝！新婚3個月「一確診就晚期」　丈夫PO文告別

皺眉小可愛相隔5個月成「長腿帥哥」　爸一路看長大感動：像作夢

綾瀨遙染疫又遭詐騙1億！高齡媽「誤信投資客」錢沒了…女神震怒

美軍20年來發動「9萬次空襲」　趙立堅：美國保護的是什麼人權？

「iPhone保單」一次看！摔到免驚　這張每年保障3.1萬

龍劭華拉風髮型自己打理！曾說：要幹掉貴董　《角頭》承諾成遺憾

183cm男偶像被民眾當面辱罵「娘炮」　網怒挖國家運動員背景喊冤！

紙上談兵2年　橋科土地徵收計畫10月啟動

快訊／幼兒園群聚再+1　新北衛生局證實

高雄氣爆案定讞　市府3公務員扛責判刑2年半到3年半確定

看好中台灣驚人消費力　美福食集砸千萬搶進烏日開店

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

正妹網紅29歲病逝！新婚3個月確診肺癌晚期

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

早戀被叫家長！高一男當著爸媽面校內跳樓

小米智慧眼鏡亮相 「通話、導航、拍照、翻譯」四大功能全收錄

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

恆大破產瘋傳！陸官方：營運出現困難

莆田最小患者才4歲　穿防護衣自己做檢查

女嬰一出生全身自帶奇香！真相令人痛心

大陸一天暴增50例均在福建！　莆田、廈門雙傳播中心

爆發前約3萬人離開莆田！Delta恐怖外溢

恆大破產瘋傳　許家印香港豪宅轉手給管家

台灣藝人被誰出征？　陸官方要深入調查

陸何時放寬BNT疫苗認證？

Delta速度太快！福建5天暴增139例陽性

更多熱門

相關新聞

網傳「3個方法」延長香水香氣

網傳「3個方法」延長香水香氣

許多女生愛用香水，但總煩惱香水持香力不足，需要常常補噴有點麻煩，除了挑選留香度較強的淡香精外，還有三個方法可以幫助延續香氣，一起來學習！

日本研究：女生真的香香的

日本研究：女生真的香香的

從4個地方培養出迷人的「體香」

從4個地方培養出迷人的「體香」

體味有香有臭？皮膚科專家給答案

體味有香有臭？皮膚科專家給答案

法國女人香水5訣竅，性感又獨特

法國女人香水5訣竅，性感又獨特

關鍵字：

體香楓糖尿症

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

iPhone12狂砍4000元！官網下架4款舊機　價格調降一覽表看這邊

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

女兒曾夢到他死！龍劭華：謝謝妳替我擋災

龍劭華有糖尿病史猝死　高大成：研判血流緩亡

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面