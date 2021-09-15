LIVE／新北餐廳內用明天解禁？　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1例本土、4例境外移入，無人死亡；新北幼兒園群聚關連個案維持32人。新北市長侯友宜召開疫情說明會，宣布是否能開放餐廳內用，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

新北某幼兒園發生群聚感染，擴展到板橋某社區大樓，累計32人確診，侯友宜日前下令9/9至9/15禁止餐飲內用、關閉公有運動場館。針對明天是否能再度開放，侯友宜15日上午在市政會議中說，「目前疫情看起來是可以穩定的」，稍後討論出方向後，下午再正式宣布。

本週迎接中秋連假，侯友宜也提醒，中秋不是只有禁止在公有場所烤肉，民眾在私有地烤肉也要避免觸犯防疫規定，如不得大量群聚、不得脫口罩共食等，一定要遵守防疫規定，他個人不支持也不鼓勵。

針對今日疫情，指揮中心說明，今天新增1例本土個案，為20多歲女性，9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因工作需求篩檢，於今日確診。衛生單位已匡列家庭及工作接觸者45人，均列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自法國(案16209)、美國(案16210、案16212)、菲律賓 (案16211)入境，入境日期介於8月31日至9月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）