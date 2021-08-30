老婦死前「把20萬遺產全剪碎」　全家「一周只拼回幾百元」快崩潰

▲鈔票被剪成超小片的碎片，還全部混在一起，拼回難度相當高。（圖／翻攝重慶廣電）

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一名女子發現，先前因病去世的老母，留下了近5萬元人民幣（近20萬元新台幣）的現鈔，但這些鈔票竟全部遭到剪碎，全家人花了一整周也只能拼回幾張百元鈔，無奈之下，只能上網徵求「拼圖高手」來幫忙。

根據陸媒報導，女子表示，母親先前生了重病，精神非常差，要求幫忙到銀行領取退休金回家，於是她幫忙領了一大袋百元鈔票回來，但沒想到，母親病逝之後，大家在衣櫃裡面發現這些鈔票全被剪碎了，大概有近5萬元。

女子指出，這筆錢是母親省吃儉用存下來的，不能理解為何要全部剪碎，全家人花了一整個星期，只勉強拼回了幾張，大概幾百元而已，「都是用剪刀剪碎的，一張被剪成10多片，有些非常小片的，根本沒辦法找。」

女子曾前往銀行求助，但銀行職員也幫不上忙，表示只有拼好的鈔票才能受理，如果是破損的鈔票，必須依照面積來決定，面積四分之三以上，可以全額兌換，面積只有一半只能半額兌換，不到一半的則沒辦法兌換。

女子坦言，目前還找不到別的辦法，只能繼續拼湊破損的紙鈔，但難度實在太高，又耗費時間，希望能有「拼圖高手」願意幫忙。