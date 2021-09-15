蘇貞昌稱中央才1700人打第2劑　王鴻薇諷：不知丁怡銘打了嗎

▲蘇貞昌、丁怡銘。（合成圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

全台約343萬人接種第一劑莫德納疫苗，僅33萬人接種第二劑，民眾黨指出第二類官員第二劑施打率高達65%。行政院長蘇貞昌對此駁斥，並表示第二類施打第二劑的人員僅有1700人。對此，國民黨台北市議員王鴻薇嗆「不知道丁怡銘打了嗎」，她要蘇貞昌公布1700人的中央官員名單。

王鴻薇表示，全民苦等疫苗第二劑等不到，甚至還有人更多人是連第一劑都打不到，蘇貞昌竟表示，中央防疫人員「只有」1700人施打第2劑，想轉移質疑，請問一下所以中央防疫人員總數多少？中央政府單位注射各類疫苗的比例如何？「不曉得你的愛將丁怡銘打了嗎？有種就立即公布名單！」

王鴻薇指出，今天是全國65歲以上長者注射第2劑的數量不滿1%，而且國內有更有300萬名施打莫德納民眾苦等不到第二劑，第一線基層人員當然很需要，那這些所謂的中央官員是不是全都打好打滿？這些第二類的中央官員們是誰？蘇貞昌就應該出來講清楚。

王鴻薇提到，莫德納到貨效率是這麼低，施打狀況還不願意公開透明，人民對政府的信任蕩然無存，難道疫情已經過了三四個月一點準備都沒有，到現在還只能期待別人施捨嗎？很多國家甚至都準備打第三劑了，當初最愛講超前佈署的政府，根本就笑死人了。