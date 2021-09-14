爆發前「約3萬人離開莆田」！Delta恐怖外溢　專家：發現較晚了

▲莆田市疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

福建莆田至10日報告疫情後，隔天大陸國家衛生健康委就派出工作組赴福建並於當晚開始工作。國家衛生健康委工作組表示，從8月26日到9月10日，從莆田出省的人數初步計算在3萬左右。經專家研判，莆田已基本判定導致感染的是Delta毒株，而本輪疫情與此前相比有發現晚、低齡患者多等特點。

國家衛生健康委工作組表示，疫情發生後已經第一時間向各個省份發出了協查函，大陸各地立即開展排查工作。近期來自莆田市仙遊縣的人員應主動報備，服從轄區的疫情防控措施安排。

此前，據莆田市疾控中心主任凌龍美在發布會上表示，仙遊縣在對開學後的在校學生例行開展每半個月10%核酸適時抽檢時，於9月9日晚發現兩份樣本（混采管）檢測結果呈陽性，為本次疫情首次發現的陽性病例。

這兩名學生為親兄弟，哥哥12歲，弟弟10歲。擴大採樣後很快發現，兩兄弟的父母，以及一位同學林某某、林某某的父親也呈核酸陽性。

流行病學專家指出，「有一點需要明確，仙遊是傳播鏈的終端，而在之前的上遊還有多個節點，比如隔離點酒店的環境中是否發現陽性樣本，從廈門到仙遊，這個過程中林某傑（林某某父親）的行動軌跡和密接等，這些都要徹底的排查。」

專家強調，仙遊縣的隔離管控措施和社會治理水平都遠遠無法和大城市相比，正如今年的石家莊疫情，發現時已經形成一定程度的隱形傳播，「你只要聽到哪個縣裡發現了病例，實際上都已經是比較晚了，它的上遊肯定已經有問題了。」這位專家說，「從目前的情況判斷，這次疫情規模不會太小。」