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廈門機場管控加碼！進入航站樓須有48小時內核酸陰性證明

▲廈門機場,非洲豬瘟防疫,米格魯,檢疫犬。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門機場目前也加強管控。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者鄭思楠／綜合報導

兩岸航班現行僅允許飛行的4航點，包含北京首都、上海浦東、成都雙流、廈門高崎，但廈門市日前突然暴增多人感染，機場管控是否升級呢。對此，廈門機場宣布，自14日起，對所有進入廈門機場航站樓（含元翔快線候車廳）的人員加強管控，所有人員必須出具48小時內的核酸檢測陰性證明。

廈門機場宣布，因疫情防控需要，根據廈門市疫情防控工作相關要求，自9月14日起，對所有進入廈門機場航站樓（含元翔快線候車廳）的人員加強管控，在現有測溫、「健康碼」查驗基礎上，所有人員必須出具48小時內的核酸檢測陰性證明。未持48小時核酸檢測陰性證明的旅客不得進入航站樓等區域。

廈門機場表示，航班運行方面，廈門機場與各航空公司就近期航班計劃調整進行協調會商，在滿足旅客出行需求的同時，確保現場運行安全平穩有序。具體航班信息請旅客提前聯繫購票航空公司了解，合理安排出行。

廈門機場提醒，旅客進入航站樓請佩戴好口罩、主動出示健康碼及核酸檢測陰性證明、配合工作人員進行體溫檢測。

此外，福建衛健委宣布，13日0到24時，新增本土病例59例，其中廈門市32例。廈門市13日晚上連夜宣布當地管控升級，廈門全社區封閉式管理，非必要不得離開廈門。

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