境外今增3例！　來自美國、日本都是20幾歲入境採檢確診

▲陳時中說明台灣疫情最新狀況。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13日）公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為2例本土及3例境外移入，境外移入部分，分別來自美國和日本，搭機成前都有持3日內檢驗陰性報告。

指揮中心說明，今日新增2例本土個案中，案16199為50多歲女性，9月11日因同住家人(案16197)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，同日出現喉嚨癢等症狀，於今日確診，已匡列接觸者23人，均列集中檢疫，餘匡列中。案16203為60多歲女性，因家戶接觸者確診(案16179)而被匡列居家隔離，9月11號由衛生單位安排採檢，於今日確診，相關接觸者匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

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指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案，為2例男性、1例女性，年齡均為20多歲，分別自美國(案16200、案16201)、日本(案16202)入境，入境日介於8月29日至9月10日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，案16200入境後採檢確診，在台期間無症狀，匡列接觸者2人列居家隔離，餘匡列中。案16201入境採檢後至防疫旅館檢疫，9月11日出現相關症狀，於今日確診，相關接觸者匡列中。案16202自述7月10日曾於日本確診，入境採檢陰性，9月12日檢疫期滿前檢驗確診，在台期間無症狀且無接觸他人，故無匡列接觸者。