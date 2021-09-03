「太魯閣殉職司機員」今入忠烈祠　火聯會：台鐵只把安全當口號

▲自從普悠瑪事故發生後，台鐵便不斷對外宣稱將進行改革。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今年4月2日發生太魯閣出軌事故，意外釀成49死，其中殉職司機員袁淳修於今日入祀忠烈祠。全國火車駕駛產業工會表示，事故發生至今台鐵聚焦「列車速度提升」，忽略行車安全，從頭到尾只見政客的野心與企圖，把「安全」當成口號，成為「台鐵公司化」的一把利劍。

火聯會理事長黃隆華表示，近年來台鐵局的通案性工程由鐵道局主導，但事後卻推給本局的第一線人員，來承擔所有的風險與責任，未建立一套完善的施工管理制度，罔顧社會大眾的生命財產與與用路安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃隆華表示，近年推行「台鐵優化」，但卻聚焦於「列車速度提升」，總拿高鐵與台鐵相提並論，但設備與專屬路權上就天差地別，沒有適合的設備與專用路權，卻一直著重於提高速度，忽略了人民最重視的「行之安全」。

▲火聯會直言，台鐵只把安全當口號，忽略行車安全的重要。（圖／記者呂佳賢攝）

他強調，其實所謂的優化應該是「設備優化」、「用路優化」等概念，減少平交道的設置、路線邊坡的安全評估以及軌道圍籬等保安設備的建立，這才是民眾用路權益提升，確保社會大眾的公平正義。

黃隆華指出，對於這次事件，讓我們看到不是改善人民的用路安全，而是政客的野心與企圖，把「安全」當成口號，成為「台鐵公司化」的一把利劍，將台鐵局徹底的分割，成為政客與有心人士的口袋利益，台鐵局與民眾需要的是「真正的安全」，一條可確保民眾生命財產安全的回家之路，而不是一個專屬於政客們或經營者的營利機構。

黃隆華表示，「改革」應以安全為中心，「公司化不是萬靈丹」，只是政府用來「甩鍋卸責」的伎倆。政府應確實檢討，落實改善各項缺失，並記取所有的教訓，不要再有更多的太魯閣事件發生。