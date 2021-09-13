美軍教官上課談亞洲地理　「國恥地圖」讓陸網反應超激動

▲地圖的上方寫著「中華國恥地圖」6字。（圖／翻攝自Goodfellow Air Force Base）

記者趙蔡州／綜合報導

美國古德費洛空軍基地（Goodfellow Air Force Base）8月分享一張照片，內容是一名空軍教官在向士兵講述大陸地理，不料課程中所使用的地圖，竟然是一個發行超過90年的古老地圖，讓照片一曝光就引起大陸網友熱議。

根據大陸《環球網》刊登的一篇報導，美國古德費洛空軍基地8月分享了一張照片，內容是空軍第314訓練中隊的軍事語言教官霍爾茲豪森（Uruwishi Holzhausen），7月中旬在教室向士兵講述大陸地理、討論亞洲地理戰略的場景，但課程中所使用的地圖卻相當詭異。

照片中，霍爾茲豪森使用的地圖，名稱叫作《中華國恥地圖》，用虛線一段一段描繪出，大陸近百年所丟失的領土及藩屬國，而台灣當時因為馬關條約，屬於大日本帝國的一部分，所以被特別用不同的顏色標記。

《中華國恥地圖》最早在1916年發布，由於當時大陸內戰不斷，所以作者才會發布此地圖，希望中華兒女勿忘國恥、團結救國，而美軍所使用的則是1929年河北省立工商廳出版的版本。至於美軍為何會使用這張地圖上課，原因暫時不得而知。

照片一曝光就引起大陸網友熱議，有人說「這是什麼年代的地圖，還把我們當清朝人嗎」、「美國是想幫我們收復失地嗎」、「體現出他們無知」、「真的別鬧了，有辱智商」，也有人說「看見這個地圖，都在笑話美國，沒人討厭俄羅斯」。

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