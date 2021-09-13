　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍教官上課談亞洲地理　「國恥地圖」讓陸網反應超激動

▲▼美軍「教地理」照片，讓小粉紅嚷嚷。（圖／翻攝自Goodfellow Air Force Base）

▲地圖的上方寫著「中華國恥地圖」6字。（圖／翻攝自Goodfellow Air Force Base）

記者趙蔡州／綜合報導

美國古德費洛空軍基地（Goodfellow Air Force Base）8月分享一張照片，內容是一名空軍教官在向士兵講述大陸地理，不料課程中所使用的地圖，竟然是一個發行超過90年的古老地圖，讓照片一曝光就引起大陸網友熱議。

根據大陸《環球網》刊登的一篇報導，美國古德費洛空軍基地8月分享了一張照片，內容是空軍第314訓練中隊的軍事語言教官霍爾茲豪森（Uruwishi Holzhausen），7月中旬在教室向士兵講述大陸地理、討論亞洲地理戰略的場景，但課程中所使用的地圖卻相當詭異。

照片中，霍爾茲豪森使用的地圖，名稱叫作《中華國恥地圖》，用虛線一段一段描繪出，大陸近百年所丟失的領土及藩屬國，而台灣當時因為馬關條約，屬於大日本帝國的一部分，所以被特別用不同的顏色標記。

《中華國恥地圖》最早在1916年發布，由於當時大陸內戰不斷，所以作者才會發布此地圖，希望中華兒女勿忘國恥、團結救國，而美軍所使用的則是1929年河北省立工商廳出版的版本。至於美軍為何會使用這張地圖上課，原因暫時不得而知。

照片一曝光就引起大陸網友熱議，有人說「這是什麼年代的地圖，還把我們當清朝人嗎」、「美國是想幫我們收復失地嗎」、「體現出他們無知」、「真的別鬧了，有辱智商」，也有人說「看見這個地圖，都在笑話美國，沒人討厭俄羅斯」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►中秋必備「雙機」爽爽過節！

ET快訊
趙薇出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」　網：眼淚止不住了
3成預約不是台北市民！　第8輪AZ北市緊急加開　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍教官上課談亞洲地理　「國恥地圖」讓陸網反應超激動

曾活活曬死2千神學士！阿富汗軍閥豪宅遭佔領　超奢華內裝曝光

中國駐美大使遭爆料　閉門會議粗魯要美國「閉嘴」

痛風藥「可殺死新冠病毒」！他曝驚奇療效　已上市40年

日計程車暴衝2死4傷！撞進人行道車頭全毀　目擊者：司機一臉痛苦

FBI首度解密「911調查文件」　曝震撼內幕：劫機犯在美有同夥接應

金正恩「女色大放送」？　傳北韓全國海選嫩妹、俏寡婦

28歲澳洲男「棒式」撐體9.5小時　練不到1年打破金氏世界紀錄

南韓房價失控飆漲！租不起「寄生上流」半地下房　投入身家賭命買房

日本防衛大臣訪越南　不忘提台灣情勢重要性

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

「局長這樣不行辣＞／／／＜」　娜拉老司機開口..清純風又變19禁

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

美軍教官上課談亞洲地理　「國恥地圖」讓陸網反應超激動

曾活活曬死2千神學士！阿富汗軍閥豪宅遭佔領　超奢華內裝曝光

中國駐美大使遭爆料　閉門會議粗魯要美國「閉嘴」

痛風藥「可殺死新冠病毒」！他曝驚奇療效　已上市40年

日計程車暴衝2死4傷！撞進人行道車頭全毀　目擊者：司機一臉痛苦

FBI首度解密「911調查文件」　曝震撼內幕：劫機犯在美有同夥接應

金正恩「女色大放送」？　傳北韓全國海選嫩妹、俏寡婦

28歲澳洲男「棒式」撐體9.5小時　練不到1年打破金氏世界紀錄

南韓房價失控飆漲！租不起「寄生上流」半地下房　投入身家賭命買房

日本防衛大臣訪越南　不忘提台灣情勢重要性

美軍教官上課談亞洲地理　「國恥地圖」讓陸網反應超激動

國3凌晨「恐怖追撞」影片曝光　數千網友嚇傻：根本沒辦法閃！

全台最慘烈飯店曝光「住房率不到1%」　北市五星飯店董座喊救命

曾活活曬死2千神學士！阿富汗軍閥豪宅遭佔領　超奢華內裝曝光

傳台駐美處更名「台灣代表處」　環時：美國在測試中國反應

中國駐美大使遭爆料　閉門會議粗魯要美國「閉嘴」

9歲女童一寫數學就過敏！眼睛腫到「瞇成一條線」 怪病爆熱議

孫協志逼問：愛56還是《全明星》藍隊？　小刀沉默3秒...答案他聽傻

恐怖Line群！200多人Line群組　不到10%是活人

痛風藥「可殺死新冠病毒」！他曝驚奇療效　已上市40年

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

國際熱門新聞

璨樹路徑「亞太氣象6本柱」只1國正確

鄰居晾內衣褲　她崩潰報警：勾引我老公

痛風藥可殺死新冠病毒！他曝驚奇療效

FBI首度解密911調查文件 劫機犯在美有同夥接應

曾活活曬死2千神學士　阿富汗軍閥豪宅曝光

澳28歲男「棒式」9.5小時　破金氏世界紀錄

金正恩女色大放送？海選嫩妹俏寡婦

中國駐美大使遭爆料　閉門會議粗魯要美國「閉嘴」

日本計程車暴衝2死4傷 疑司機突然身體不適釀禍

疫情逼死餐廳業者！他付完員工薪資後輕生

家人迷信黑魔法　女童慘被「徒手挖右眼」

接種BNT疫苗死亡！「嘴鼻噴血」像瀑布

美軍談地理　「地圖讓陸網激動

小貓懸掛看台「急墜20m」驚悚瞬間曝

更多熱門

相關新聞

Google地圖發現「通往地心的洞」　地標卻悄悄消失

Google地圖發現「通往地心的洞」　地標卻悄悄消失

英國一名12歲女孩日前和家人計畫到英國中西部一座近海島嶼出遊，但她在用Google地圖查詢島上路徑的時候，卻意外發現一處景點名叫「通往地心的洞」，瞬間吸引她和爸爸的注意，之後更在網路上掀起討論；不過現在該地標已被移除。

Google地圖揭確診者足跡　4步驟記錄去過哪

Google地圖揭確診者足跡　4步驟記錄去過哪

賦予二手物新任務　台東二手好物藏寶圖大公開

賦予二手物新任務　台東二手好物藏寶圖大公開

爆發以來「台北累計4821例」！1張圖看分布

爆發以來「台北累計4821例」！1張圖看分布

北北桃「共+6例」！1張圖看確診分布

北北桃「共+6例」！1張圖看確診分布

關鍵字：

地圖國恥

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

蘋果最值得買的竟是它！網：非果粉也會買

鼻塞以為過敏！「5大徵兆」恐是癌

黑澀會有誰大紅？呼聲最高是她：算厲害

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

快訊／颱風後修招牌　宜蘭知名肉丸店老闆墜落慘死

男生最想娶的3大星座女！

吳宗憲二女兒「婚紗正臉」曝光！

小鬼黃鴻升回來了！全為楊丞琳「15秒催淚畫面曝」

吳宗憲「交出二女兒手」婚禮現場曝！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面