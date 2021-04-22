茶裏王插旗大稻埕老宅！潮時髦「台味烏龍下午茶」揪閨蜜免費喫茶配點心

▲茶裏王插旗大稻埕老宅特色店，推出一家為期3週、時髦感爆棚的「潮烏龍新台味」快閃店。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

最時髦的茶浪潮來啦～近期陸續出現許多美美的老宅變身超夯IG打卡景點，吸引眾多網美網帥朝聖，尤其充滿人文氣息、古色古香的大稻埕更是台北特色店集散地，經典茶飲茶裏王看準台灣烏龍茶市場的趨勢，手刀插旗大稻埕與同安樂二店合作，推出一家為期3週、時髦感爆棚的「潮烏龍新台味」快閃店。茶裏王將旗下兩款熱賣烏龍茶，結合李亭香Li Ting Xiang和埕裡商行共推「台式烏龍下午茶文化」要讓大家免費喫茶配茶點，洋溢老宅風情的店頭結合超潮霓虹燈設計，又潮又復古的衝突風格火速抓住網美網帥眼球，紛紛約閨蜜、麻吉一同拍出美照，還能順便把週邊景點逛好逛滿，來趟潮時髦台味烏龍下午茶一日遊。

顛覆品茶X糕點印象！「潮烏龍新台味」開啟烏龍茶美學體驗

▲茶裏王「潮烏龍新台味」快閃店適合揪朋友一起拍照打卡，還能免費喫茶配茶點。

約朋友逛咖啡店打卡、喝咖啡配西式點心不再是下午茶的唯一選擇，台灣逐漸興起一波品質講究的沉浸式茶飲體驗空間，從茶飲、糕點的選擇到氛圍的營造，都為消費者帶來耳目一新的台式茶飲新體驗。事實上，過去東方文化本來就存在「喫茶配茶點」的品茶文化，透過適當的茶點搭配，更能展現茶湯的極致之味。

▲最懂潮流風向又「潮懂茶」的茶裏王在快閃店導入具深度的品茶文化。

最懂潮流風向又「潮懂茶」的茶裏王看準這波品茶熱潮，相中台味十足的台北大稻埕，4/17~5/2為期3週在同安樂二店推出「潮烏龍新台味」限定活動，除了可以免費喝到2款經典茶裏王烏龍茶「青心烏龍」與「白毫烏龍」，還能品嚐到同在大稻埕的李亭香Li Ting Xiang台式精緻糕點與埕裡商行水果乾，讓揪朋友喝茶成為一件很潮的事。

▲快閃店內提供茶裏王「青心烏龍」與「白毫烏龍」打卡免費喝，還能品嚐李亭香Li Ting Xiang台式精緻糕點與埕裡商行水果乾。

「茶裏王青心烏龍」主打高海拔烏龍茶葉與兩大輕烘焙技術，釋放茶葉裡蘊藏的花香與甜香，適合與翠玉綠豆糕搭配，綿密的綠豆香伴隨著紅豆內餡，不甜不膩、溫潤順口，可突顯青心烏龍清新回甘的自然尾韻。另一款熱賣茶飲「茶裏王白毫烏龍，特色在於茶菁是經小綠葉蟬叮咬吸食後，使茶湯帶有熟果與蜜糖香氣。若搭上鹽梅糕，綿滑細緻的口感帶點酸甜滋味，再加上白毫烏龍的清甜、甘潤與鹽梅糕的口感堆砌，更能突顯白毫獨特的熟果氣息；現場也可搭配與埕裡商行獨家合作的果乾，提供芭樂與蜜柑果乾，滿滿微酸帶甜的滋味，不管搭上青心烏龍或是白毫烏龍，茶湯讓果乾的口感更上層樓，絕對是茶飲搭配中的絕佳之選。

「潮烏龍新台味」活動限時16天 獨家體驗假日限額免費200位

▲完整的潮味烏龍午茶體驗僅開放限量200名。

即日起，民眾前往大稻埕同安樂二店即可免費參加茶裏王「潮烏龍新台味」快閃活動，在店內打卡拍照，即可免費享有茶裏王與李亭香糕點或埕裡商行果乾，感受連IG都在夯的茶飲多層次搭配！此外，為了讓喜愛茶裏王的消費者有更完整的潮味烏龍午茶體驗，活動中也將推出深度體驗場次，僅限假日限額200名，活動將由茶裏王帶領大家體驗一茶三喝的喫茶美好。

潮時髦台味烏龍下午茶順道遊：異國風情的碼頭貨櫃市集＆求姻緣必拜霞海城隍廟

▲走一趟茶裏王台味烏龍下午茶體驗行程別錯過大稻埕碼頭順道遊。

走一趟茶裏王台味烏龍下午茶體驗行程，別錯過週遭還有眾多知名大稻埕景點可一路逛到晚上！像是想脫單的網美網帥必走一趟「霞海城隍廟」祈求月老賜良緣，說不定喝著茶裏王就遇到對的人，為台味烏龍下午茶體驗增添浪漫回憶；或者來到大稻埕租套旗袍漫步在古色古香的街道拍出美美的時空穿越照，最後再前往大稻埕碼頭一同欣賞夕陽映照淡水河岸的都會河景，剛好最近碼頭還有異國感十足的貨櫃市集，絕對值得揪朋友順道慢遊慢逛。

▲前往茶裏王快閃店打卡喫茶之餘，也別忘在大稻埕街頭租套旗袍拍出美美的時空穿越照。

茶裏王「潮烏龍新台味」大稻埕快閃店

活動時間：2021/04/17(六)～2021/05/02(日)每日10:00-18:00 (數量有限，送完為止)

活動地點：大稻埕 同安樂二店 （台北市大同區迪化街一段121號）

深度體驗場次：2021/04/24(六)、2021/04/25(日)、2021/05/01(六)、2021/05/02(日)11:00-18:00 (一天限額50名，額滿為止)

深度體驗報名網址：https://forms.gle/YvcaysTjqxaW6GSf8