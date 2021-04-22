　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

茶裏王插旗大稻埕老宅！潮時髦「台味烏龍下午茶」揪閨蜜免費喫茶配點心

▲▼茶裏王插旗大稻埕老宅！潮時髦「台味烏龍下午茶」揪閨蜜免費喫茶配點心。（圖／業者提供）

▲茶裏王插旗大稻埕老宅特色店，推出一家為期3週、時髦感爆棚的「潮烏龍新台味」快閃店。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

最時髦的茶浪潮來啦～近期陸續出現許多美美的老宅變身超夯IG打卡景點，吸引眾多網美網帥朝聖，尤其充滿人文氣息、古色古香的大稻埕更是台北特色店集散地，經典茶飲茶裏王看準台灣烏龍茶市場的趨勢，手刀插旗大稻埕與同安樂二店合作，推出一家為期3週、時髦感爆棚的「潮烏龍新台味」快閃店。茶裏王將旗下兩款熱賣烏龍茶，結合李亭香Li Ting Xiang和埕裡商行共推「台式烏龍下午茶文化」要讓大家免費喫茶配茶點，洋溢老宅風情的店頭結合超潮霓虹燈設計，又潮又復古的衝突風格火速抓住網美網帥眼球，紛紛約閨蜜、麻吉一同拍出美照，還能順便把週邊景點逛好逛滿，來趟潮時髦台味烏龍下午茶一日遊。

顛覆品茶X糕點印象！「潮烏龍新台味」開啟烏龍茶美學體驗

▲▼茶裏王插旗大稻埕老宅！潮時髦「台味烏龍下午茶」揪閨蜜免費喫茶配點心。（圖／業者提供）

▲茶裏王「潮烏龍新台味」快閃店適合揪朋友一起拍照打卡，還能免費喫茶配茶點。

約朋友逛咖啡店打卡、喝咖啡配西式點心不再是下午茶的唯一選擇，台灣逐漸興起一波品質講究的沉浸式茶飲體驗空間，從茶飲、糕點的選擇到氛圍的營造，都為消費者帶來耳目一新的台式茶飲新體驗。事實上，過去東方文化本來就存在「喫茶配茶點」的品茶文化，透過適當的茶點搭配，更能展現茶湯的極致之味。

▲▼茶裏王插旗大稻埕老宅！潮時髦「台味烏龍下午茶」揪閨蜜免費喫茶配點心。（圖／業者提供）

▲最懂潮流風向又「潮懂茶」的茶裏王在快閃店導入具深度的品茶文化。

最懂潮流風向又「潮懂茶」的茶裏王看準這波品茶熱潮，相中台味十足的台北大稻埕，4/17~5/2為期3週在同安樂二店推出「潮烏龍新台味」限定活動，除了可以免費喝到2款經典茶裏王烏龍茶「青心烏龍」與「白毫烏龍」，還能品嚐到同在大稻埕的李亭香Li Ting Xiang台式精緻糕點與埕裡商行水果乾，讓揪朋友喝茶成為一件很潮的事。

▲▼茶裏王插旗大稻埕老宅！潮時髦「台味烏龍下午茶」揪閨蜜免費喫茶配點心。（圖／業者提供）

▲快閃店內提供茶裏王「青心烏龍」與「白毫烏龍」打卡免費喝，還能品嚐李亭香Li Ting Xiang台式精緻糕點與埕裡商行水果乾。

「茶裏王青心烏龍」主打高海拔烏龍茶葉與兩大輕烘焙技術，釋放茶葉裡蘊藏的花香與甜香，適合與翠玉綠豆糕搭配，綿密的綠豆香伴隨著紅豆內餡，不甜不膩、溫潤順口，可突顯青心烏龍清新回甘的自然尾韻。另一款熱賣茶飲「茶裏王白毫烏龍，特色在於茶菁是經小綠葉蟬叮咬吸食後，使茶湯帶有熟果與蜜糖香氣。若搭上鹽梅糕，綿滑細緻的口感帶點酸甜滋味，再加上白毫烏龍的清甜、甘潤與鹽梅糕的口感堆砌，更能突顯白毫獨特的熟果氣息；現場也可搭配與埕裡商行獨家合作的果乾，提供芭樂與蜜柑果乾，滿滿微酸帶甜的滋味，不管搭上青心烏龍或是白毫烏龍，茶湯讓果乾的口感更上層樓，絕對是茶飲搭配中的絕佳之選。

「潮烏龍新台味」活動限時16天　獨家體驗假日限額免費200位

▲▼茶裏王插旗大稻埕老宅！潮時髦「台味烏龍下午茶」揪閨蜜免費喫茶配點心。（圖／業者提供）

▲完整的潮味烏龍午茶體驗僅開放限量200名。

即日起，民眾前往大稻埕同安樂二店即可免費參加茶裏王「潮烏龍新台味」快閃活動，在店內打卡拍照，即可免費享有茶裏王與李亭香糕點或埕裡商行果乾，感受連IG都在夯的茶飲多層次搭配！此外，為了讓喜愛茶裏王的消費者有更完整的潮味烏龍午茶體驗，活動中也將推出深度體驗場次，僅限假日限額200名，活動將由茶裏王帶領大家體驗一茶三喝的喫茶美好。

潮時髦台味烏龍下午茶順道遊：異國風情的碼頭貨櫃市集＆求姻緣必拜霞海城隍廟

▲▼茶裏王插旗大稻埕老宅！潮時髦「台味烏龍下午茶」揪閨蜜免費喫茶配點心。（圖／業者提供）

▲走一趟茶裏王台味烏龍下午茶體驗行程別錯過大稻埕碼頭順道遊。

走一趟茶裏王台味烏龍下午茶體驗行程，別錯過週遭還有眾多知名大稻埕景點可一路逛到晚上！像是想脫單的網美網帥必走一趟「霞海城隍廟」祈求月老賜良緣，說不定喝著茶裏王就遇到對的人，為台味烏龍下午茶體驗增添浪漫回憶；或者來到大稻埕租套旗袍漫步在古色古香的街道拍出美美的時空穿越照，最後再前往大稻埕碼頭一同欣賞夕陽映照淡水河岸的都會河景，剛好最近碼頭還有異國感十足的貨櫃市集，絕對值得揪朋友順道慢遊慢逛。

▲▼茶裏王插旗大稻埕老宅！潮時髦「台味烏龍下午茶」揪閨蜜免費喫茶配點心。（圖／業者提供）

▲前往茶裏王快閃店打卡喫茶之餘，也別忘在大稻埕街頭租套旗袍拍出美美的時空穿越照。

茶裏王「潮烏龍新台味」大稻埕快閃店
活動時間：2021/04/17(六)～2021/05/02(日)每日10:00-18:00 (數量有限，送完為止)
活動地點：大稻埕 同安樂二店 （台北市大同區迪化街一段121號）
深度體驗場次：2021/04/24(六)、2021/04/25(日)、2021/05/01(六)、2021/05/02(日)11:00-18:00 (一天限額50名，額滿為止)
深度體驗報名網址：https://forms.gle/YvcaysTjqxaW6GSf8

ET快訊
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路
快訊／江宏傑訴請離婚　福原愛首回應了
P.League+球星爆外遇！　攻城獅：即刻釋出

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯漢堡勞動節「加5元多一杯」　早餐、咖啡都有優惠

省很大！量販限時2天「最低1折」快閃出清　還有逾200件商品買1送1

確診機師曾去全聯蘆竹南竹店！業者22日全面消毒、已恢復營業

獨／一蘭拉麵最大旗艦店地點曝光　首跨出台北信義區落腳台中

母親節「啾愛妳」！東森購物優惠大放送　美妝保健品狂殺3折起

中華電信MOD、東森購物通路獨家限定　愛獻媽咪狂殺5折起

知名日本廚師體驗料理不怕油煙纏身　櫻花AI風控油煙機讓你料理更省心

全聯開賣超萌「貓咪生吐司」！6款生系列麵包、4款新甜點一次看

預購紫色iPhone 12　電商優惠回饋方案出爐

養寵救星！coway寵物新機　動物行為專家現身分享

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

摩斯漢堡勞動節「加5元多一杯」　早餐、咖啡都有優惠

省很大！量販限時2天「最低1折」快閃出清　還有逾200件商品買1送1

確診機師曾去全聯蘆竹南竹店！業者22日全面消毒、已恢復營業

獨／一蘭拉麵最大旗艦店地點曝光　首跨出台北信義區落腳台中

母親節「啾愛妳」！東森購物優惠大放送　美妝保健品狂殺3折起

中華電信MOD、東森購物通路獨家限定　愛獻媽咪狂殺5折起

知名日本廚師體驗料理不怕油煙纏身　櫻花AI風控油煙機讓你料理更省心

全聯開賣超萌「貓咪生吐司」！6款生系列麵包、4款新甜點一次看

預購紫色iPhone 12　電商優惠回饋方案出爐

養寵救星！coway寵物新機　動物行為專家現身分享

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

江宏傑訴訟離婚…「言語暴力」成弱點？日律師開解：福原愛要賠錢

「國光幫」踢館《綜藝玩很大》　千民觀眾圍觀引暴動

柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

同事買股票賺翻！他還沒開戶「是不是很丟臉」　網曝1件事才最慘

正妹不想生小孩！男友主動衝去醫院「結紮」　結局翻轉她哭死

職災保險法三讀通過　勞部：將儘速研訂相關子法、措施

無懼徐睿知爭議！新片《迴憶》2天賣破600萬奪南韓票房冠軍

當海派浪漫城市遇見甜蜜全糖城市！推廣基隆及台南美食　林右昌與黃偉哲化身大廚PK

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

消費熱門新聞

獨／一蘭拉麵最大旗艦店地點曝　首跨出北市信義區

全聯開賣超療癒「貓咪生吐司」！

超商限量春遊隨取卡送星巴克買1送1

省很大！量販限時2天1折快閃出清

全聯蘆竹南竹店消毒　已恢復營業

coway寵物空氣清淨機　毛髮、空汙全過濾

刮鬍刀怎麼挑　網推美式賣場爆品

愛吃肉、常外食當心營養不均衡！　營養師公開簡單「吃好」撇步

全聯8款日系復古風家電36折換購

頂呱呱12支小雞腿限時1天6折爽吃

預購紫色iPhone 12　電商優惠方案出爐

必掃日貨蒸氣眼罩升級蒸氣口罩

茶裏王大稻埕老宅烏龍下午茶免費

中華電信MOD、東森購物　愛獻媽咪狂殺5折起

更多熱門

相關新聞

大稻埕碼頭貨櫃市集登場！

大稻埕碼頭貨櫃市集登場！

全新大稻埕碼頭貨櫃市集2021年4月9日重新盛大開幕，由深耕文化藝術產業的時藝多媒體進駐營運，除了有「金色三麥」、「哈辣兄弟」美墨餐廳、日式大阪燒「炎炎」等各國料理進駐貨櫃市集外

老饕最愛！台北老爺下午茶才615元

老饕最愛！台北老爺下午茶才615元

台中6家泡芙名店快筆記

台中6家泡芙名店快筆記

美福飯店下午茶無限爽吃才765元

美福飯店下午茶無限爽吃才765元

新北7家高CP值咖啡廳

新北7家高CP值咖啡廳

關鍵字：

茶裏王下午茶大稻埕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

羊肉爐吃一半...桌子冒出二哈頭

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面