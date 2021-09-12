居家隔離一半確診！桃園大溪增Delta衍生確診個案　已完成匡列

▲因應Delta病毒衍生確診個案，鄭文燦表示，市府建立嚴密社區安全防線。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦12日於市府疫情說明會表示，指揮中心今日公布全國新增3例本土個案，其中1例案16197是居住在大溪區的50多歲男性，屬於新北某幼兒園確診事件的衍生個案；案16197是與案16152（新北個案）是同一職場的同事，初期進行快篩及PCR檢測都呈陰性，後來在居家隔離期間由市府衛生局安排採檢，在昨(11日)PCR檢測呈陽性。

鄭文燦說，因為案16197屬於Delta病毒確診者接觸者，市府以更高的標準、更快的速度完成後續匡列，針對其妻子與2位子女進行採檢，其中案16197的妻子經PCR採檢呈陽性，將進行後續疫調。

另外，案16197在桃園主要有2部分足跡，其一是曾至桃園某診所看診，市府已針對該診所3位醫護人員及員工匡列居家隔離並安排採檢中，因案16197在看診時並無其他病人，所以足跡相對單純。

另一部分，由於案16197的職場在新北，其每日搭乘712或710公車往返，再轉乘捷運到職場，因此市府公布其在桃園的相關足跡。

鄭文燦說，新北某幼兒園確診事件中有27位幼兒或其家人確診，並衍生多位確診者接觸者，目前集中檢疫所中仍有37位居住地在桃園的居家隔離者，市府將持續密切追蹤居家隔離者的足跡，並比照長榮機師及北科附工學生確診事件中，採取多次採檢、擴大匡列、確實疫調、跨縣市合作等多層次防線的對策，建立嚴密的社區安全防線、截斷疫情傳播鏈。

新聞處長詹賀舜表示，目前桃園市居家隔離人數為47人，累計確診案例948人。今日公布大溪區確診個案16197公共場所足跡，曾於9月6日至8日，上午搭乘往新北方向的712公車、下午搭乘往桃園方向的710或712公車。市民朋友如曾於相同時間出入確診者足跡地點，請於9月25日前進行自我健康監測，如出現任何症狀或問題可撥打1922或0800-033355，由衛生局同仁提供服務。

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